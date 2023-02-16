研究︰懷孕前後喝酒 孩子會有朝天鼻 鞋抽下巴

有何方法令仔女出世後靚仔靚女一點？喝少一點酒吧！荷蘭有研究發現，原來女性在懷孕前3個月內喝酒，已足以影響仔女出世後的眼、鼻及面形，而懷孕期間則當然更不應喝酒。
荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯醫學中心(Erasmus University Medical Center)的研究人員，以人工智能系統分析了逾3,000張9歲兒童以及近2,500張13歲兒童的3D面形影像。有關兒童的出生日期介乎2006年1月至2009年4月。
懷孕喝酒｜研究指每周少至一杯 亦可能影響孩子樣貌
研究人員同時要求有關兒童的母親，以問卷方式提供在懷孕前、中及後期的喝酒情況。然後把她們分成3組，第一組是懷孕前及懷孕期間均無喝酒；第二組是懷孕前3個月仍有喝酒，但懷孕後就沒再喝；第三組則是懷孕期間仍有喝酒。
研究結果發現，母親每周就算喝少至一杯餐酒(175毫升)，或12安士啤酒，已可能足以影響孩子的面部特徵，最常見特徵是朝天鼻(turned-up nose tip)、短鼻(shortened nose)、鞋抽下巴(turned-out chin)及下眼皮內翻(turned-in lower eyelid)，而母親愈酒愈多，又或在懷孕期間仍喝酒，孩子的面部特徵就愈見有上述特徵。
懷孕喝酒｜孩子樣貌會漸回復 研究人員強調︰但仍會影響健康！
不過女士們也毋須過分擔心會令孩子終生變醜，皆因研究發現，從上述的9歲兒童面形，較易推斷出可能受母親喝酒影響，而13歲兒童面形與母親喝酒習慣，則看不出有明顯連繫——意思是孩子漸大時，面形應會回復「正常」。研究人員解釋，孩子的面部特徵還會受環境因素以及本身的成長模式等影響。然而研究人員也強調，就算喝酒不會對孩子樣貌造成永久影響，也可能會造成健康、認知、學習及語言問題，故懷孕期間甚至是準備懷孕前，都不應喝酒。
研究人員承認今次研究仍有不足之處，包括欠缺受訪者懷孕前超過3個月的喝酒數據，以及受訪者可能未有證實回答問卷。研究已刊於《Human Reproduction》期刊。