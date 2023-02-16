研究︰懷孕前後喝酒 孩子會有朝天鼻 鞋抽下巴

有何方法令仔女出世後靚仔靚女一點？喝少一點酒吧！荷蘭有研究發現，原來女性在懷孕前3個月內喝酒，已足以影響仔女出世後的眼、鼻及面形，而懷孕期間則當然更不應喝酒。 荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯醫學中心(Erasmus University Medical Center)的研究人員，以人工智能系統分析了逾3,000張9歲兒童以及近2,500張13歲兒童的3D面形影像。有關兒童的出生日期介乎2006年1月至2009年4月。

懷孕喝酒｜研究指每周少至一杯 亦可能影響孩子樣貌 研究人員同時要求有關兒童的母親，以問卷方式提供在懷孕前、中及後期的喝酒情況。然後把她們分成3組，第一組是懷孕前及懷孕期間均無喝酒；第二組是懷孕前3個月仍有喝酒，但懷孕後就沒再喝；第三組則是懷孕期間仍有喝酒。 研究結果發現，母親每周就算喝少至一杯餐酒(175毫升)，或12安士啤酒，已可能足以影響孩子的面部特徵，最常見特徵是朝天鼻(turned-up nose tip)、短鼻(shortened nose)、鞋抽下巴(turned-out chin)及下眼皮內翻(turned-in lower eyelid)，而母親愈酒愈多，又或在懷孕期間仍喝酒，孩子的面部特徵就愈見有上述特徵。