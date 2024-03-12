研究：新冠疫情導致全球平均預期壽命縮短1.6年 84%國家人民「短了命」

一項於周二(12日)發表的大型研究顯示，新冠疫情導致全球人口的平均預期壽命在疫情頭兩年間縮短1.6年，比先前估計縮短得更多。協助美國健康計量評估研究中心(IHME)彙整並分析資料的數百名研究員在報告中指出，這標誌著近數十年來全球預期壽命持續拉長後的一次劇烈逆轉。 研究題為「全球疾病負擔」(Global Burden of Disease)，於醫學期刊《刺胳針》(The Lancet)發表。IHME研究員兼報告主要作者舒馬赫(Austin Schumacher)指出：「對全球成年人來說，新冠疫情造成的影響比半世紀以來的任何事件都更深遠，包括(武裝)衝突和自然災害。」

新冠病毒的破壞性潛在影響 舒馬赫指出，從2020年到21年，在研究分析的204個國家和地區中，有84%的預期壽命縮短，顯示新冠病毒的「破壞性潛在影響」。研究員估計，這段期間，15歲以上男性死亡率增長了22%，女性增長17%。其中，墨西哥城、秘魯和玻利維亞是預期壽命縮短最多的一些地方。 人類壽命仍比數十年前長 但研究顯示，即使平均預期壽命在疫情期間縮短，人類壽命仍比數十年前來得長。研究員指出，從1950年到2021年，出生時的平均預期壽命從49歲延長到72歲，增加了23年。研究員估計，2020年到2021年，新冠疫情造成1,590萬人死亡，其中有些直接死於染疫，有些間接死於疫情相關問題。這比世界衛生組織先前估算的死亡人數多了100萬。

新西蘭與加勒比海國家巴巴多斯、安提瓜及巴布達(Antigua and Barbuda)是疫情期間死亡率最低的一些國家，部分反映出與外界隔離的島嶼通常可避免新冠病毒全面衝擊。