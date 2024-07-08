研究：歐美14品牌衞生棉條驗出重金屬　或滲入人體

近日有最新研究顯示14個歐美品牌、共計30款衛生棉條含有重金屬，其中1款甚至含有多達16種重金屬，研究人員警告必須盡快展開後續檢驗，才能確定這些重金屬是否會滲入人體，而衛生法規也需要進行相對影的更動。
這篇發表在期刊「Environment International」的研究由美國加州大學柏克萊分校的研究員Jenni Shearston帶領，主要對採購自美國、英國和希臘主要線上零售和商店的14個品牌、30款衞生棉條進行分析，篩檢16種金屬物質(砷、鋇、鈣、鎘、鈷、鉻、銅、鐵、錳、汞、鎳、鉛、硒、鍶、釩和鋅)的含量。研究結果發現大多數衞生棉條都含有砷、鉛，其中1款甚至驗出上述全部16種重金屬。
研究未有公開14個受測試品牌
研究人員指出，有必要進行後續研究，以確定重金屬是否會從衞生棉條中影響人體，因為陰道皮膚的滲透性比身體其他部位更強，她補充說：「任何從陰道進入血液的物質不會被肝臟過濾」。但這項調查沒有公開這14個受測試品牌。至於負責監管衞生棉條的美國食品藥物管理局(FDA)沒有發表回應。有報道提到，衞生棉條是由棉花、人造絲或2者共同製成，而重金屬可能來自用於種植棉花的土壤，也可能是從棉條中添加的抗菌劑或控制氣味的化學物質而來。