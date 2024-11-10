研究：每天食開心果可護眼 延緩眼睛老化

近年開心果甜品大行其道，除了好味，原來它的營養價值也不低。美國麻省塔夫茨大學(Tufts University)的研究顯示，只要每天食57克開心果，大概是兩小撮，已有護眼作用，延緩眼睛老化。

開心果護眼｜所含葉黃素較胡蘿蔔和波菜還要多

有關研究刊登在營養期刊Journal of Nutrition，研究團隊主要研究被稱為眼睛維生素的葉黃素(lutein)，這種抗氧化劑保護視網膜免藍光傷害，猶如「眼睛太陽鏡」，可預防老年性黃斑病變、白內障和視網膜色素病變等。而開心果含有大量葉黃素，較胡蘿蔔、羽衣甘藍和波菜還要多。