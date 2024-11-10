研究：每天食開心果可護眼 延緩眼睛老化

近年開心果甜品大行其道，除了好味，原來它的營養價值也不低。美國麻省塔夫茨大學(Tufts University)的研究顯示，只要每天食57克開心果，大概是兩小撮，已有護眼作用，延緩眼睛老化。
開心果護眼｜所含葉黃素較胡蘿蔔和波菜還要多
有關研究刊登在營養期刊Journal of Nutrition，研究團隊主要研究被稱為眼睛維生素的葉黃素(lutein)，這種抗氧化劑保護視網膜免藍光傷害，猶如「眼睛太陽鏡」，可預防老年性黃斑病變、白內障和視網膜色素病變等。而開心果含有大量葉黃素，較胡蘿蔔、羽衣甘藍和波菜還要多。
開心果護眼｜參與實驗者12星期每天進食開心果
有36人參與是次實驗，年齡介40至70歲，半數人在12星期內每天進食開心果。結果顯示，進食開心果僅6星期，相較於沒進食開心果的實驗者，他們保護眼睛防紫外線的黃斑部色素密度大為增加。另外，食開心果後，有關實驗者吸收的葉黃素較參與實驗前多了一倍。
有關研究結果顯示，平時定期食開心果，也可以維護眼睛健康，特別是年紀漸長眼睛問題漸多。醫生和營養師指，開心果不便宜，較平的替代品可選胡蘿蔔，其所含β-胡蘿蔔素，在人體內可轉化為維他命A，對眼睛也有益。