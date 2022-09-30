研究：每天飲逾1公升啤酒　可降低失智症風險

澳洲研究人員分析發現，適量飲酒對於降低罹患失智症的風險或許有幫助。一項分析2.5萬名60歲以上長者飲酒習慣與失智症發病率的研究顯示，每天喝2 Pint(約1.14公升)啤酒的人，罹患失智症風險較滴酒不沾的人降低3分之1。

新南威爾斯大學研究人員蒐集過去15項相關研究數據，目標對象共2萬4,478人，均為60歲以上長者，其中2,124人後來被診斷罹患失智症，團隊以此分析飲酒習慣與失智症發病率的數據。

研究人員以一品脫啤酒中含有乙醇量約16克，一杯葡萄酒約含有18克乙醇為例，將類別分為「滴酒不沾、偶爾飲酒」(1.3克乙醇/天)、「輕度至中度飲酒」(1.3至25克乙醇/天)、「中度至重度飲酒」(25至45克乙醇/天)，以及「重度飲酒」(45克乙醇/天)共5組。結果顯示，與滴酒不沾的人相比，偶爾飲酒與輕度至中度飲酒的人，罹患失智症風險降低22％；團隊指，即便是重度飲酒者，罹患失智症風險也比不飲酒的人低19％。其中差距最大的是每天喝啤酒約2.5品脫(約1.42公升)的人，罹患失智症的風險比滴酒不沾者還要低38％。