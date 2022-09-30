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國際
2022-09-30 12:57:00

研究：每天飲逾1公升啤酒　可降低失智症風險

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澳洲研究人員分析發現，適量飲酒對於降低罹患失智症的風險或許有幫助。一項分析2.5萬名60歲以上長者飲酒習慣與失智症發病率的研究顯示，每天喝2 Pint(1.14公升)啤酒的人，罹患失智症風險較滴酒不沾的人降低3分之1

研究：每天飲逾1公升啤酒，可降低失智症風險。(資料圖片)

研究：每天飲逾1公升啤酒，可降低失智症風險。(資料圖片)

新南威爾斯大學研究人員蒐集過去15項相關研究數據，目標對象共24,478人，均為60歲以上長者，其中2,124人後來被診斷罹患失智症，團隊以此分析飲酒習慣與失智症發病率的數據。

研究人員以一品脫啤酒中含有乙醇量約16克，一杯葡萄酒約含有18克乙醇為例，將類別分為「滴酒不沾、偶爾飲酒」(1.3克乙醇/)、「輕度至中度飲酒」(1.325克乙醇/)、「中度至重度飲酒」(2545克乙醇/)，以及「重度飲酒」(45克乙醇/)5組。結果顯示，與滴酒不沾的人相比，偶爾飲酒與輕度至中度飲酒的人，罹患失智症風險降低22％；團隊指，即便是重度飲酒者，罹患失智症風險也比不飲酒的人低19％。其中差距最大的是每天喝啤酒約2.5品脫(1.42公升)的人，罹患失智症的風險比滴酒不沾者還要低38％。

葡萄酒對預防失智也有效果。(資料圖片)

葡萄酒對預防失智也有效果。(資料圖片)

葡萄酒對預防失智也有效果

科學家表示「適量的酒精」能減少大腦斑塊的形成，大腦斑塊形成與失智症相關。此外，富含抗氧化劑的葡萄酒則可以保住心臟，對預防失智也有效果。研究發表在《行為成癮期刊》(Journal of Behavioral Addictions)

《行為成癮期刊》(Journal of Behavioral Addictions)

《行為成癮期刊》(Journal of Behavioral Addictions)

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