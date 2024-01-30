研究：玩樂器唱歌有助防失智　玩呢種樂器效果最好

英國一項最新研究發現，中老年人彈奏樂器與看樂譜，實際上有助於維持記憶力，同時也能夠保持解決較為複雜問題的能力，是防止大腦退化的「良藥」。至於單純聽音樂，則無助於維持認知健康。

英國艾克斯特大學科學家分析1,100名、平均年齡65歲中老年人的短期記憶與長期記憶等腦力，研究一直試圖找出大腦如何衰老，以及人們如何發展出癡呆症的原因。研究觀察彈奏樂器、唱歌、閱讀、聽音樂，以及音樂能力的效果；研究人員將以不同方式接觸音樂的人們，以及從來不去嘗試接觸音樂的人，做認知能力的對比，結果顯示彈奏樂器的人在維持認知能力上效果最顯著，因為這項活動滿足了多種的認知能力需求。