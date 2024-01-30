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國際
2024-01-30 15:17:00

研究：玩樂器唱歌有助防失智　玩呢種樂器效果最好

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研究：玩樂器唱歌有助防失智，玩呢種樂器效果最好。(網上圖片)

研究：玩樂器唱歌有助防失智，玩呢種樂器效果最好。(網上圖片)

英國一項最新研究發現，中老年人彈奏樂器與看樂譜，實際上有助於維持記憶力，同時也能夠保持解決較為複雜問題的能力，是防止大腦退化的「良藥」。至於單純聽音樂，則無助於維持認知健康。

英國艾克斯特大學科學家分析1,100名、平均年齡65歲中老年人的短期記憶與長期記憶等腦力，研究一直試圖找出大腦如何衰老，以及人們如何發展出癡呆症的原因。研究觀察彈奏樂器、唱歌、閱讀、聽音樂，以及音樂能力的效果；研究人員將以不同方式接觸音樂的人們，以及從來不去嘗試接觸音樂的人，做認知能力的對比，結果顯示彈奏樂器的人在維持認知能力上效果最顯著，因為這項活動滿足了多種的認知能力需求。

彈琴對維持認知能力幫助最大。(網上圖片)

彈琴對維持認知能力幫助最大。(網上圖片)

彈琴對維持認知能力幫助最大

報告指出，不論彈奏鋼琴抑或電子鋼琴，彈琴對於有效維持認知能力的幫助最大，彈奏銅管樂器和木管樂器的效果也很好，不過，若單純只是聽音樂的話，並不助於維持認知健康。至於唱歌，則是部分有益，觀察人員說，因為在一個合唱團體中唱歌，包含社交層面的活動。

這項研究的主要作者、教授Anne Corbett表示，研究檢視大腦功能的多個獨立層面，包括短期記憶力、長期記憶力，以及解決問題的能力與接觸音樂如何影響這些能力。Anne Corbett指，這項研究證實並鞏固了在更大範圍內，人們對於音樂帶來的助益的了解，「彈奏樂器尤其具有巨大效果，而年紀漸長仍在彈奏的人身上，能看到額外的助益。」有關研究已刊登於《國際老年精神病學雜誌》(International Journal of Geriatric Psychiatry)，當中指出應把「彈奏樂器」視為一種維持大腦腦力的生活方式。

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