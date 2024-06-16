研究：若地球升溫攝氏2度 加拿大哈德遜灣北極熊恐於本世紀中期滅絕

國際科學家團隊發表的最新研究警告，倘若全球暖化超過巴黎氣候協定設下的限制，加拿大哈德遜灣(Hudson Bay)一帶的北極熊可能在本世紀中期瀕臨滅絕。

研究指，氣候變化已導致北極海冰層薄到無法讓北極熊輕易捕獵海豹的天數大幅增加，這迫使北極熊在缺乏主要食物來源的情況下，在陸地留得更久。研究員利用模型來探討未來全球升溫將如何影響哈德遜灣的冰層厚度，以及當地北極熊將因此而面對甚麼生存難題。

無冰期長到令北極熊無法生存

結果發現，倘若全球氣溫比前工業化時代高出攝氏2度，將導致無冰期長到令許多北極熊無法存活。