研究：若地球升溫攝氏2度 加拿大哈德遜灣北極熊恐於本世紀中期滅絕

國際科學家團隊發表的最新研究警告，倘若全球暖化超過巴黎氣候協定設下的限制，加拿大哈德遜灣(Hudson Bay)一帶的北極熊可能在本世紀中期瀕臨滅絕。
研究指，氣候變化已導致北極海冰層薄到無法讓北極熊輕易捕獵海豹的天數大幅增加，這迫使北極熊在缺乏主要食物來源的情況下，在陸地留得更久。研究員利用模型來探討未來全球升溫將如何影響哈德遜灣的冰層厚度，以及當地北極熊將因此而面對甚麼生存難題。
無冰期長到令北極熊無法生存
結果發現，倘若全球氣溫比前工業化時代高出攝氏2度，將導致無冰期長到令許多北極熊無法存活。
報告的主要作者、加拿大曼尼托巴大學(University of Manitoba)北極氣候科學Julienne Stroeve預計，最早滅絕的將是哈德遜灣南部的北極熊，該區的冬季冰層要花較多時間才能凝結，「北極熊不太可能在那個地區存活」，牠們可能會在本世紀中期滅絕，而哈德遜灣西部的其他主要北極熊群不久之後也將消失。她指，全球暖化一旦超過攝氏2度，將讓這片北極熊棲息地愈來愈不適宜狩獵和繁衍。
人類活動導致哈德遜灣無冰期延長
根據2015年巴黎協定，各國同意將全球升溫幅度限制在遠低於攝氏2度以內，以避免氣候變化導致最惡劣的後果，若能努力控制在1.5度以內會更安全。聯合國表示，目前全球氣溫已比1850年到1900年的前工業化時代高1.2度，且可能在2100年之前升溫達2.9度。
根據這項在《通訊地球與環境》期刊(Communications Earth and Environment)的最新研究，過去10年，人類活動造成的氣候變化已使哈德遜灣的無冰期延長一個月。Stroeve指出，若氣溫上升2度，哈德遜灣南部的無冰期將超過180天，已超出北極熊能忍受的界線。當氣溫上升2.2度到2.6度，哈德遜灣西部的北極熊也將面臨同樣的命運。
為適應陸地生活 北極熊轉吃其他食物
其他研究早發現，哈德遜灣的北極熊試圖尋找其他食物，以適應在陸地上留得更久的日子，但這些食物無法與正常海洋食物提供的熱量相比。
不少研究顯示，過去12個月是人類史上最熱的12個月，陸地與海洋溫度都達到前所未見的高紀錄。