研究：「萬年油」增認知障礙風險　薯條炸洋蔥圈少食為妙

高溫油炸食物如薯條和炸洋蔥圈少食為妙，它們可增加認知障礙症(腦退化症)風險。很多時食店會重用炸食物的油，俗稱萬年油，美國研究員發現萬年油含損害腦部的雜質，而油炸後將其帶到食物。

在實驗中，食了萬年油烹煮食物的老鼠，身體出現更多炎症，破壞血管和加速認知力的減退。與對照組相比，這些實驗老鼠腦部受損的跡象也較多。芝加哥大學科學家稱，高溫油炸食物與數種新陳代謝失調有關。他們的研究首次指出長期進食深油炸食物令腦神經受損。