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國際
2024-03-26 17:20:10

研究：「萬年油」增認知障礙風險　薯條炸洋蔥圈少食為妙

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認知障礙

認知障礙症｜重用油有損害腦部的雜質，薯條等宜少食。(資料圖片)

高溫油炸食物如薯條和炸洋蔥圈少食為妙，它們可增加認知障礙症(腦退化症)風險。很多時食店會重用炸食物的油，俗稱萬年油，美國研究員發現萬年油含損害腦部的雜質，而油炸後將其帶到食物。

在實驗中，食了萬年油烹煮食物的老鼠，身體出現更多炎症，破壞血管和加速認知力的減退。與對照組相比，這些實驗老鼠腦部受損的跡象也較多。芝加哥大學科學家稱，高溫油炸食物與數種新陳代謝失調有關。他們的研究首次指出長期進食深油炸食物令腦神經受損。

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油炸食物｜炸2至8次要換油

餐廳和住家的深油炸鍋常會重用食油炸食物，包括炸蔬菜、蝦天婦羅和冬甩(甜甜圈)，最好是使用了2至8次後便換油。之前的研究也警告，重用食油增加接觸雜質的風險，如過氧化氫(peroxide)，該物質可損害腦部，而深油炸食物也產生致癌物質丙烯酰胺(acrylamide)。

油炸食物｜食翻熱油老鼠肝臟發炎增

在實驗中，科學家將實驗老鼠分為5組。其中一組食一般飼料30天。另外4組於同時期進食混合了油的飼料，分別混雜0.1毫升無煮過的芝麻油、葵花籽油，以及翻熱的芝麻油或葵花籽油。結果發現與其他組別比較，進食翻熱的芝麻油或葵花籽油的實驗老鼠，肝部發炎增加；結腸嚴重損害，以及細菌激增，釋放有害毒素和破壞細胞。研究員又以顯微鏡細看老鼠的腦部，發現食翻熱油的老鼠腦部出現認知受損的跡象。研究員指有關發現仍需人體實驗才能確定，惟值得關注。

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