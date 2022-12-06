研究：蛋糕餅乾薯片「超級加工食品」多食易癡呆

食太多蛋糕、餅乾和薯片不但易肥，巴西有研究指這些「超級加工食品」食得太多，更可能導致老人癡呆(認知障礙)。研究人員在2008年至2019年追蹤10,775人，研究進食過多不健康零食對他們的腦部影響。參與研究者年齡介乎35至74歲，結果發現喜歡食超級加工食品、佔日常飲食四分三的中年人士，他們腦力退化較少食這些食物的人快28%。研究建議人們應該控制超級加工食品的進食量，以防有認知障礙。

不過，有營養師指研究未能提供參與者攝取了多少添加糖、鹽和脂肪等，並未清楚顯示超級加工食品與認知力的關連；或者與多食超級加工食品無關，而是參與者少食蔬果、果仁和豆等較少加工食物，這些食物對認知力和整體健康都有益。