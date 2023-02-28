研究：零卡代糖「赤藻糖醇」與血栓塞心臟病發中風有關

美國一項研究顯示，零卡路里代糖「赤藻糖醇」(或稱赤蘚醇， erythritol)與血栓塞、心臟病發、中風，甚至死亡有關。研究由Cleveland Clinic Lerner Research Institute的心血管診斷及預防中心進行，領導研究的中心主任Stanley Hazen稱，赤藻糖醇導致上述疾病的「風險並不輕」。周一刊登在《自然醫學》(Nature Medicine)期刊的報告指，有心臟病致病因素例如糖尿病的人，血液中赤藻糖醇水平最高的25%人士，與最低的25%人士相比，心臟病發或中風機會是低水平人士的兩倍。實驗室和動物研究發現赤藻糖醇似乎導致血小板更容易凝結成塊，血凝塊可到心臟引致心臟病發，或到腦部引發中風。沒有參與研究的專家認為，有關研究結果敲響警號，需要做更多研究，同時也應減少攝取赤藻糖醇。
代糖｜甚麼是赤藻糖醇？
赤藻糖醇是天然糖醇，許多生果和蔬菜都有，其甜度是糖的70%，被認為沒有熱量。在人工大量生產下，赤藻糖醇不會刺激血糖，與其他糖醇比較，少些造成腹瀉。Hazen說，「赤藻糖醇就像糖，味道像糖，你可以用來烤焗煮食」。他指，赤藻糖醇成為食品業界的寵兒，生酮飲食方式喜歡使用，其他針對糖尿病人士的低碳水化合物產品和食品也常用，部分標籤適合糖尿病人的食物更含有較多赤藻糖醇。