研究：1歲幼兒每日看螢幕時間愈長 其後數年社交及動作技巧發展遲緩風險增加

家長使用電子奶嘴注意……最新研究顯示，若1歲幼兒每日看電視、影片或手機等2個小時以上，接下來的幾年出現發展遲緩的機會便會增加。

關乎溝通與解決問題能力

這項匯集7,097名兒童資料並作分析的研究發現，幼兒待在螢幕前的時間愈長，之後幾年出現發展遲緩的可能性便會隨之提高，主要與溝通和解決問題能力有關。研究結果顯示，與每日待在螢幕前不到1小時的同齡幼兒相比，1歲時每日待在螢幕前2小時的幼兒，到2歲時便有61%的機率更可能出現溝通能力上的發展遲緩。每日待在螢幕前4小時以上，風險更增加近5倍。幼兒會在個人及社交技巧，以及手臂、身體、腿部、手部與手指運動等動作技巧上，出現發展遲緩問題。