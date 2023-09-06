研究：1歲幼兒每日看螢幕時間愈長 其後數年社交及動作技巧發展遲緩風險增加

家長使用電子奶嘴注意……最新研究顯示，若1歲幼兒每日看電視、影片或手機等2個小時以上，接下來的幾年出現發展遲緩的機會便會增加。
關乎溝通與解決問題能力
這項匯集7,097名兒童資料並作分析的研究發現，幼兒待在螢幕前的時間愈長，之後幾年出現發展遲緩的可能性便會隨之提高，主要與溝通和解決問題能力有關。研究結果顯示，與每日待在螢幕前不到1小時的同齡幼兒相比，1歲時每日待在螢幕前2小時的幼兒，到2歲時便有61%的機率更可能出現溝通能力上的發展遲緩。每日待在螢幕前4小時以上，風險更增加近5倍。幼兒會在個人及社交技巧，以及手臂、身體、腿部、手部與手指運動等動作技巧上，出現發展遲緩問題。
育兒專家有何建議？
研究員指出，這項研究援引的數據沒有區分教育性質與其他類型的螢幕時間，因此強調，「現今在充斥電子設備的世界中，一般而言很難限制(兒童使用)螢幕時間，因此在利用教育層面的優勢時，辨識並限制與發展遲緩有關的螢幕時間，可能會有所助益。」相關研究在《美國醫學會兒科學期刊》(JAMA Pediatrics)發表。
育兒專家大多主張「兒童使用螢幕時間愈少愈好」，鼓勵家長安排年幼子女多活動身體，以及跟他們親子互動。根據世衛指引，不建議幼兒「久坐不動看著螢幕」，應將2歲幼兒的螢幕時間限於每日不超過1小時。