破案絕招｜秘魯女警cosplay性感掃毒　直搗毒窟立大功 (有片)

聖誕節將至，意味在某些地區毒品需求上升，面對狡滑毒販，警方掃毒都要各出奇謀。秘魯警方近日進行一次掃毒行動，就再度使出絕招cosplay，讓平日英姿颯颯的打警換上性感聖誕裝束做前鋒，成功將一班毒販一網成擒。

綜合報道，秘魯首都利馬的警方趁著聖誕節臨近，特意讓前鋒警員穿著聖誕節裝扮，其中最為搶眼的可算是一班女警，大膽穿著短裙，性感裝束教人難以聯想到執行警務。從警方發布的影片顯示，多名身穿低胸短裙打扮的女警作前鋒，聯同男警裝扮的「聖誕老人」與「精靈」行動迅速，其中一名女警更手持大鐵鎚，與打扮完全格格不入，他們來到一個毒販窩藏地點的大門，之後破門而入。

性感女警毫不手軟，入門後隨即將屋內各人制服，特警亦跟隨進入。警方表示，警方即場拘捕4名男女毒販，檢獲6,000細包可卡因、104大包粉狀可卡因，以及279包大麻。報道提及，毒販全無戒心，起初更以為是聖誕節玩笑，後來才意識到是警方故意用cosplay來掃毒，但已經來不及逃跑。