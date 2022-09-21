破紀錄全球41億人觀國葬 逾25萬人瞻仰女王

隨著英女王國葬結束，為期10天的公眾哀悼亦完結。英國官員公布自上周三晚至周一清晨，有超過25萬人日夜排隊進入西敏廳瞻仰女王靈柩，民眾一般排隊十多小時，最高紀錄是17小時。周一國葬儀式則估計全球41億人觀看，超過1985年埃塞俄比亞饑荒籌款音樂會，以及1981年英國王儲查理斯與戴安娜的世紀婚禮。

倫敦的國葬儀式結束後，女王靈柩運到其長眠地溫莎堡的聖喬治教堂舉行下葬儀式，約800人出席，包括英王查理斯三世等王室成員、英國政要和英聯邦國家領袖，以及服務女王的王室職員。儀式中包括具象徵的「折杖」儀式(Breaking of the wand)，這是自女王父親喬治六世於1952年去世後再次進行；女王第八任兼最後一任宮務大臣帕克勛爵將「宮中之杖」折斷，並放於靈柩上，象徵自己為女王的服務正式結束、並代表女王伊利沙伯二世的時代結束。宮中之杖是宮廷大臣用來「告誡宮裡的人」，若他們太粗魯或表現不尊重，就會用這支杖敲打他們以示警告。