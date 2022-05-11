破紀錄｜安迪華荷《槍擊瑪麗蓮鼠尾草藍色》逾15億成交

美國已故普普藝術大師安迪華荷(Andy Warhol)其中一幅瑪麗蓮夢露絲網印刷作品《槍擊瑪麗蓮鼠尾草藍色》(Shot Sage Blue Marilyn)，周一在紐約佳士得拍賣會上，以1.95億美元(約15.2億港元)成交，創二十世紀藝術作品最高拍賣價紀錄，亦是歷來第二高的藝術品拍賣價。

畫作雖然未達拍賣前估價的2億美元，但拍賣行表示滿意。美媒指畫作拍出高價，意味面對股市波動及加息壓力時，最高端藝術市場仍能承受壓力。畫作由瑞士收藏家Doris Ammann持有，她去年離世後撥歸慈善基金會，拍賣所得款項將用作幫助兒童。

之前最高拍賣成交價的二十世紀作品，是畢加索的《阿爾及爾的女人》(Women of Algiers)，在2015年以1.794億美元成交。歷來最高拍賣成交作品則是達文西的油畫《救世主》(Salvator Mundi)，2017年拍出4.5億美元天價。

「shoot」誤會造就《槍擊瑪麗蓮》

安迪華荷於1964年、瑪麗蓮夢露死後兩年，以絲網印刷技術創作了5幅頭像一樣、顏色迥異的肖像畫，賦上「槍擊」一字源於一段小插曲。據報當時行為女藝術家Dorothy Podber到訪安迪華荷的工作室時，問他可否「shoot」這批畫像，安迪華荷以為她說的是「拍攝」便應允，然而她竟拿出手槍「射擊」畫像，其中4幅畫作，包括今次拍賣的《鼠尾草藍色》中彈，另一幅當時因沒有放在一起而「倖免於難」。