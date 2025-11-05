碧咸獲英王封為爵士 表揚對體壇及慈善貢獻(多圖有片)

碧咸獲英王查理斯三世正式封為爵士，以表揚他對體育和慈善事業的傑出貢獻，太太維多利亞等家人陪同。 (美聯社/路透社)

英格蘭足球代表隊前隊長碧咸（David Beckham），周二(4日)獲英王查理斯三世正式封為爵士，以表揚他對體育和慈善事業的傑出貢獻。

英國王室早在6月公開授勳名單，現年50歲的碧咸於太太維多利亞等家人陪同下到溫莎堡出席授勳儀式，碧咸雙親亦有出席。「萬人迷」單膝跪在矮腳凳上，接受查理斯三世的「劍觸雙肩」動作，查理斯稱「Rise, Sir David Beckham」（「起來吧，大衛·碧咸爵士」）。碧咸出席授勳儀式所穿的禮服是由多利亞親自縫製。值得一提其3名子女羅密歐（Romeo）、告魯斯（Cruz）以及夏柏（Harper）均有出席，傳與家人不和的大仔布魯克林（Brooklyn）未有現身。

不介意子女叫他「爵士爸爸」 大仔布魯克林未現身

碧咸提到自己生於倫敦一個非常普通的家庭，年輕夢想是成為職業足球員，他表示獲英國君主封爵正是他人生的巔峰時刻，為此心情激動，對他一家人亦是重要時刻，強調自己熱愛國家，對於能夠向全球推廣英國，感到幸運和驕傲碧咸同時開玩笑說，不介意子女叫他「爵士爸爸」。

碧咸曾為英格蘭代表隊上陣115次，當中59次以隊長身份上陣，合共攻入17球。他曾效力包括英超的曼聯、西甲的皇家馬德里、美職球隊洛杉磯銀河、法甲的巴黎聖日耳門，以及短暫效力AC米蘭，於2013年退役。他有份協助英國取得2012年奧運主辦權，並參與多項慈善公益活動，擔任聯合國大使，2003年獲頒大英帝國勳章，2011年獲首度提名封爵，但其後捲入逃稅爭議而落空。