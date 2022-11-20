熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 澐璟 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2022-11-20 22:18:34

示威者闖地獄廚神Gordon Ramsay米芝蓮餐廳霸位抗議 斥社會不公籲轉吃素(有片)

分享：
示威者展示他們的自製菜單。(互聯網)

示威者展示他們的自製菜單。(互聯網)

地獄廚神被惡搞！英國一批素食主義者周六(19)闖入國際名廚Gordon Ramsay位於倫敦切爾西(Chelsea)的米芝蓮三星餐廳抗議。

示威者傍晚進入餐廳，佔據其他客人預約的座位，又坐到現場食客的旁邊。眾人拿出自製菜單，宣讀烹調不同菜式所付出損害地球環境的成本。

指餐廳反映社會不公

發起抗議的組織「動物反抗」(Animal Rebellion)指出，這間高級餐廳是英國社會不公的「完美例子」。組織發表聲明指，正當Gordon Ramsay這間餐廳每位客人最低消費155英鎊(1,440港元)之時，英國有逾200萬人依靠食物銀行過活。組織批評餐廳賺大錢的同時，讓動物、勞工和氣候付出代價，並呼籲公眾轉吃素食，讓所有人得以溫飽。餐廳報警後關門，示威者隨即離去。

Gordon Ramsay在倫敦切爾西的米芝蓮餐廳被素食主義者闖入抗議。(互聯網)

Gordon Ramsay在倫敦切爾西的米芝蓮餐廳被素食主義者闖入抗議。(互聯網)

大衛‧艾登堡爵士亦遇上示威

餐廳發言人指，所有人都有權表達意見，但強行進入餐廳騷擾員工和食客，是「極為不恰當及極不尊重」。

上周五，英國著名動物學家大衛‧艾登堡爵士(Sir David Attenborough)到多塞特(Dorset)一間米芝蓮餐廳用餐時，「動物反抗」兩名成員亦進入餐廳，向艾登堡呈交信件，要求跟他對話約5分鐘，談談氣候變化問題。餐廳報警，警員到場後將示威者拘捕並強行帶走。

示威者在餐廳佔據客人座位。(互聯網) Gordon Ramsay位於倫敦切爾西(Chelsea)的米芝蓮三星餐廳。(互聯網) 示威者在餐廳佔據客人座位。(互聯網) 艾登堡用餐時被示威者滋擾，警員把示威者拉出餐廳。(互聯網) 艾登堡上周五在多塞特一間餐廳遇上示威。(互聯網)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受