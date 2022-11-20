示威者闖地獄廚神Gordon Ramsay米芝蓮餐廳霸位抗議 斥社會不公籲轉吃素(有片)

示威者展示他們的自製菜單。(互聯網)

發起抗議的組織「動物反抗」(Animal Rebellion)指出，這間高級餐廳是英國社會不公的「完美例子」。組織發表聲明指，正當Gordon Ramsay這間餐廳每位客人最低消費155英鎊(約1,440港元)之時，英國有逾200萬人依靠食物銀行過活。組織批評餐廳賺大錢的同時，讓動物、勞工和氣候付出代價，並呼籲公眾轉吃素食，讓所有人得以溫飽。餐廳報警後關門，示威者隨即離去。

示威者傍晚進入餐廳，佔據其他客人預約的座位，又坐到現場食客的旁邊。眾人拿出自製菜單，宣讀烹調不同菜式所付出損害地球環境的成本。

Gordon Ramsay在倫敦切爾西的米芝蓮餐廳被素食主義者闖入抗議。(互聯網)

大衛‧艾登堡爵士亦遇上示威

餐廳發言人指，所有人都有權表達意見，但強行進入餐廳騷擾員工和食客，是「極為不恰當及極不尊重」。

上周五，英國著名動物學家大衛‧艾登堡爵士(Sir David Attenborough)到多塞特(Dorset)一間米芝蓮餐廳用餐時，「動物反抗」兩名成員亦進入餐廳，向艾登堡呈交信件，要求跟他對話約5分鐘，談談氣候變化問題。餐廳報警，警員到場後將示威者拘捕並強行帶走。