社交媒體X承認刪除印度農民示威內容　稱不同意政府行政指令

社交媒體X透過企業的「環球政府事務」帳號，承認他們因為收到印度政府的指令，而將有關正在進行的農民示威帖子下架。公司又表示，縱使他們並不同意要求，但不遵從指令將會讓他們面對包括被監禁在內的處分。

X透過有關「環球政府事務」帳號公布，指「印度政府向X發布行政指令，處理特定的帳戶、帖文及內容，否則面臨包括罰款及監禁的刑罰。」他們表示：「根據有關要求，我們需要控制這些帳戶及帖文僅在印度展示。然而，我們並不同意這些行動，並認為表達自由應該延伸到這些帖文。」