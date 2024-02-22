社交媒體X承認刪除印度農民示威內容　稱不同意政府行政指令

社交媒體X透過企業的「環球政府事務」帳號，承認他們因為收到印度政府的指令，而將有關正在進行的農民示威帖子下架。公司又表示，縱使他們並不同意要求，但不遵從指令將會讓他們面對包括被監禁在內的處分。
X透過有關「環球政府事務」帳號公布，指「印度政府向X發布行政指令，處理特定的帳戶、帖文及內容，否則面臨包括罰款及監禁的刑罰。」他們表示：「根據有關要求，我們需要控制這些帳戶及帖文僅在印度展示。然而，我們並不同意這些行動，並認為表達自由應該延伸到這些帖文。」
The Indian government has issued executive orders requiring X to act on specific accounts and posts, subject to potential penalties including significant fines and imprisonment.— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) February 21, 2024
In compliance with the orders, we will withhold these accounts and posts in India alone; however,…
X又表示：「在於我們的立場，正在對印度政府的要求提出上訴。我們還向受影響的用戶通知有關的行動及表明我們的政策。基於法律的限制，我們不能公開有關行政命令，但我們相信公開這事情有助變得更透明，缺乏公布可以導致失去問責及造成隨意的決定。」
印度的傳媒人在周一（19日）表示，在印度一些有影響力的X帳號，包括記者、網紅以及農民組織人士有關印度農民示威的內容被禁止。印度的最大反對黨國大黨批評，政府是試圖壓制民主社會的不同聲音，部份X帳號亦指政府關閉一些關鍵的社交媒體文章。