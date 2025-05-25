社交網「X」3天兩度死機 馬斯克誓言：每周7天24小時瞓身工作

美國科技界富商馬斯克沾手政界，政壇得意卻商場失意。他領導總統特朗普的政府效率部，削減部門和大幅裁員省開支，但令民眾反感罷買旗下電動汽車Tesla。旗下社交網「X」上周六更在3天內第二度故障，他其後於X貼文誓言「回復每周7天每日24小時工作」(back to spending 24/7 at work)，全力投入公司業務。

馬斯克旗下的社交平台X分別在上周四和上周六發生故障。於上周六早上，約2.5萬名用戶報稱X出現問題。據悉，當地早上8時過後已有約2.1萬名用戶發現X故障，約在早上11時才大致恢復正常。除了美國，德國、西班牙、法國、印度、加拿大、澳洲和英國等國家的用戶也受影響。有報道指，黑客組織DieNet聲稱X故障是他們所為。馬斯克貼文回應事件，指這周發生的問題，需要重大的運作改善，又指應該切換到後備系統，但卻沒有。有報道認為，他有關言論似乎認為他離開公司業務太長時間。