祁湛明談及香港新疆　秦剛：要反對有國家將人權問題政治化武器化

聯合國人權理事會第52屆會議揭幕，英國外相祁湛明(James Cleverly)除了批評俄羅斯入侵烏克蘭及打壓異見外，亦提及香港和新疆等狀況。外長秦剛視像出席會議，重申不能以人權干涉別國內政，又反對藉涉港、涉疆問題，攻擊抹黑中國。
英國外相祁湛明除了批評俄羅斯入侵烏克蘭及打壓異見外，亦提到聯合國報告指有證據顯示，新疆發生任意拘禁及酷刑對待，批評中國阻撓人權調查，他說：「這些嚴重及證據充足的調查結果，理事會必須作進一步及合適的磋商，但中國卻持續訴諸否認調查結果及阻撓討論，我現在促請中國與理事會溝通往來，恪守其自願參與的國際義務。」
祁湛明提到香港時指，一些獨立傳媒在國安法實施後結束營運，言論及集會自由亦受侵蝕，還有黎智英等人被捕，促請中國政府及特區政府恪守《中英聯合聲明》，並落實人權理事會的建議。
秦剛：反對有國家到處充當人權教師爺
外長秦剛視像致詞時則指，各國人權發展應按自身情況走自己的路。各國自主選擇人權發展道路的權利必須得到尊重，照搬照抄別國模式只會水土不服，強加於人更會貽害無窮。單邊強制措施違反國際法，侵害當事國人民基本人權，必須立即無條件取消。他又指，中方堅決反對一些別有用心的勢力，不斷炒作新疆、西藏事務，企圖借此攻擊抹黑中國，打壓遏制中國發展。
秦剛指出，《港區國安法》實施以來，香港由亂到治、由治及興，多項國際指數排名前列；批評一些國家充當人權判官和教師爺，炒作新疆、西藏等議題，以攻擊抹黑遏制中國：「人權不能成為干涉別國內政、遏制別國發展的藉口，各國應恪守《聯合國憲章》忠旨和原則，在平等和相互尊重的基礎上開展人權交流與合作，各國應恪守聯合國憲章宗旨和原則，共同反對有國家將人權問題政治化、武器化、工具化，反對有國家到處充當人權教師爺，對別國指手畫腳」。