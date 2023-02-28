祁湛明談及香港新疆　秦剛：要反對有國家將人權問題政治化武器化

聯合國人權理事會第52屆會議揭幕，英國外相祁湛明(James Cleverly)除了批評俄羅斯入侵烏克蘭及打壓異見外，亦提及香港和新疆等狀況。外長秦剛視像出席會議，重申不能以人權干涉別國內政，又反對藉涉港、涉疆問題，攻擊抹黑中國。

英國外相祁湛明除了批評俄羅斯入侵烏克蘭及打壓異見外，亦提到聯合國報告指有證據顯示，新疆發生任意拘禁及酷刑對待，批評中國阻撓人權調查，他說：「這些嚴重及證據充足的調查結果，理事會必須作進一步及合適的磋商，但中國卻持續訴諸否認調查結果及阻撓討論，我現在促請中國與理事會溝通往來，恪守其自願參與的國際義務。」

祁湛明提到香港時指，一些獨立傳媒在國安法實施後結束營運，言論及集會自由亦受侵蝕，還有黎智英等人被捕，促請中國政府及特區政府恪守《中英聯合聲明》，並落實人權理事會的建議。