可樂餅排長龍輪候6.3萬人 依家攞位43年後先食得

旅客遊覽日本都喜歡品嚐地道小吃，其中炸得金黃酥脆的可樂餅，亦深受旅客喜愛。不過，位於日本兵庫縣一間和牛專賣店推出的「究極神戶牛可樂餅」，竟然要排隊43年才能吃得到，但仍有6萬人願意排隊等候。
根據美國有線新聞網絡(CNN)報道，位於兵庫縣高砂市、於1926年成立的和牛專賣店「旭屋」(Asahiya)，以往一直銷售包括神戶牛肉在內、出產自兵庫縣的肉類產品，二戰之後，牛肉可樂餅也成為了銷售商品之一，直至2000年代初期，牛肉可樂餅名氣愈來愈大，吸引大批顧客前往購買。《CNN》曾在2022年時採訪旭屋，當時下訂一份「究極神戶牛可樂餅」要等30年，如今2024年CNN再訪時，已經得等上43年才吃得到。截至今年1月，等待人數已經達到6.3萬人，而現在收到「究極神戶牛可樂餅」的客人，都是在10年前下訂。
店主稱「究極神戶牛可樂餅」蝕本製作
報道指，「究極神戶牛可樂餅」以A5級三歲母神戶牛肉和馬鈴薯製成，牛肉來自兵庫縣當地的牧場，每天製作，不含防腐劑。「究極神戶牛可樂餅」每盒有5塊，售價2,700日圓(折合約140港元)。旭屋第三代店主新田茂在1994年接手後，於1999年開始網上銷售，當時一塊「究極神戶牛可樂餅」只賣270日圓，但裡面的牛肉就價值約400日圓，是蝕本製作，目的則是為吸引客人購買神戶牛，為控制損失，每周只製作200份「究極神戶牛可樂餅」，但很快地就吸引當地人及媒體注意，令旭屋的「究極神戶牛可樂餅」爆紅。在2016年時，甚至因為訂購數量太多暫停售賣，但要求重新販售的電話蜂擁而至，因此2017年時重新售賣，提升售價之外，製作量也從每周200塊增至每日200塊。不過，新田茂表示，即便加價，由於神戶牛的外銷和肉價上升，相關可樂餅仍然虧損。加快加大生產亦恐怕令旭屋破產，慶幸，大約一半顧客在品嚐完「究極神戶牛可樂餅」，也會回頭購買神戶牛，因此行銷策略仍算可行。
另一款神戶牛可樂餅亦要等4年
報道補充，旭屋除了「究極神戶牛可樂餅」，還有3種神戶牛可樂餅，若是不想等43年，也可以考慮「頂級神戶牛可樂餅」（Premier Kobe Beef Croquettes），只需要等4年就能收到；如果顧客連等也不想，可以直接前往位於神戶的旭屋店鋪，現場購買兩種可以外賣的牛肉可樂餅。