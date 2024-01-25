熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-25 14:20:00

可樂餅排長龍輪候6.3萬人 依家攞位43年後先食得

分享：
神戶牛可樂餅吸引6萬人排隊，要等43年至食到。(X)

神戶牛可樂餅吸引6萬人排隊，要等43年至食到。(X)

旅客遊覽日本都喜歡品嚐地道小吃，其中炸得金黃酥脆的可樂餅，亦深受旅客喜愛。不過，位於日本兵庫縣一間和牛專賣店推出的「究極神戶牛可樂餅」，竟然要排隊43年才能吃得到，但仍有6萬人願意排隊等候。

根據美國有線新聞網絡(CNN)報道，位於兵庫縣高砂市、於1926年成立的和牛專賣店「旭屋」(Asahiya)，以往一直銷售包括神戶牛肉在內、出產自兵庫縣的肉類產品，二戰之後，牛肉可樂餅也成為了銷售商品之一，直至2000年代初期，牛肉可樂餅名氣愈來愈大，吸引大批顧客前往購買。《CNN》曾在2022年時採訪旭屋，當時下訂一份「究極神戶牛可樂餅」要等30年，如今2024CNN再訪時，已經得等上43年才吃得到。截至今年1月，等待人數已經達到6.3萬人，而現在收到「究極神戶牛可樂餅」的客人，都是在10年前下訂。

美國有線新聞網絡(CNN)報道。 現在收到「究極神戶牛可樂餅」的客人，都是在10年前下訂。(X)

店主稱「究極神戶牛可樂餅」蝕本製作

報道指，「究極神戶牛可樂餅」以A5級三歲母神戶牛肉和馬鈴薯製成，牛肉來自兵庫縣當地的牧場，每天製作，不含防腐劑。「究極神戶牛可樂餅」每盒有5塊，售價2,700日圓(折合約140港元)。旭屋第三代店主新田茂在1994年接手後，於1999年開始網上銷售，當時一塊「究極神戶牛可樂餅」只賣270日圓，但裡面的牛肉就價值約400日圓，是蝕本製作，目的則是為吸引客人購買神戶牛，為控制損失，每周只製作200份「究極神戶牛可樂餅」，但很快地就吸引當地人及媒體注意，令旭屋的「究極神戶牛可樂餅」爆紅。在2016年時，甚至因為訂購數量太多暫停售賣，但要求重新販售的電話蜂擁而至，因此2017年時重新售賣，提升售價之外，製作量也從每周200塊增至每日200塊。不過，新田茂表示，即便加價，由於神戶牛的外銷和肉價上升，相關可樂餅仍然虧損。加快加大生產亦恐怕令旭屋破產，慶幸，大約一半顧客在品嚐完「究極神戶牛可樂餅」，也會回頭購買神戶牛，因此行銷策略仍算可行。

「旭屋」(Asahiya)。 「旭屋」(Asahiya)。

另一款神戶牛可樂餅亦要等4

報道補充，旭屋除了「究極神戶牛可樂餅」，還有3種神戶牛可樂餅，若是不想等43年，也可以考慮「頂級神戶牛可樂餅」（Premier Kobe Beef Croquettes），只需要等4年就能收到；如果顧客連等也不想，可以直接前往位於神戶的旭屋店鋪，現場購買兩種可以外賣的牛肉可樂餅。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受