可樂餅排長龍輪候6.3萬人 依家攞位43年後先食得

旅客遊覽日本都喜歡品嚐地道小吃，其中炸得金黃酥脆的可樂餅，亦深受旅客喜愛。不過，位於日本兵庫縣一間和牛專賣店推出的「究極神戶牛可樂餅」，竟然要排隊43年才能吃得到，但仍有6萬人願意排隊等候。

根據美國有線新聞網絡(CNN)報道，位於兵庫縣高砂市、於1926年成立的和牛專賣店「旭屋」(Asahiya)，以往一直銷售包括神戶牛肉在內、出產自兵庫縣的肉類產品，二戰之後，牛肉可樂餅也成為了銷售商品之一，直至2000年代初期，牛肉可樂餅名氣愈來愈大，吸引大批顧客前往購買。《CNN》曾在2022年時採訪旭屋，當時下訂一份「究極神戶牛可樂餅」要等30年，如今2024年CNN再訪時，已經得等上43年才吃得到。截至今年1月，等待人數已經達到6.3萬人，而現在收到「究極神戶牛可樂餅」的客人，都是在10年前下訂。