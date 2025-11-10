神戶17歲女生突然聽不懂中年男教師講課 考試只得2分 就醫才知患上這種罕見病

日本神戶市一名17歲女高中生，去年4月突然發覺「只有物理老師的聲音聽不清楚」，但父母、朋友及其他老師的聲音都能聽懂，唯獨這名五六十歲男教師講課時的聲音，好像「聽進耳裡就消失」…… 共同社報道這宗奇特的病例。17歲的中村知子(化名)表示，聽得到這名男教師的聲音，但無法理解當中意思，她因此跟不去課程進度，物理科期末考試僅得2分。她過去名列前茅，對此考試成績深感挫折，其後上網搜尋，才發現自己的症狀跟「聽解困難症」(Listening Difficulties)相似。患者聽力正常，但因大腦處理語音時出現障礙，導致在嘈雜環境或面對特定音色時，聽得到聲音但聽不懂意思。有研究顯示，全球約每100人中可能有1人受此病症困擾。

中村確診患上聽解困難症後向學校申請在課堂上錄音，並以文字轉錄app輔助學習，但校方最初以「侵犯其他學生私隱」為由拒絕。她與母親向校方及教育委員會反覆說明聽解困難症的特性及需求，經過5個月爭取，最終獲得校方批准。今年3月，中村首次在物理堂上使用轉錄app，驚訝地發現「老師的聲音終於能進到腦中」，能重新理解課程內容。

日媒調查147名聽解困難症患者及家屬後發現，過去一年約兩成人曾在學校或職場遇上拒絕協助的情況。當中，有人被禁用降噪耳機或文字轉錄工具，理由包括「外觀不適合」或「其他人覺得奇怪」。