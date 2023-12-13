神秘俄男無護照無機票　竟成功由丹麥飛抵美國

綜合報道，根據刑事起訴書內容，46歲男子Sergey Ochigava於上月4日從哥本哈根乘搭北歐航空前往美國洛杉磯，隨身行李中僅放有俄羅斯與以色列的證件，沒有任何護照或簽證，名字也不在航班的乘客名單上。他接受當局盤問時，反覆地發出錯誤及誤導的資訊，例如他把美國護照遺留在飛機上等。加州中區聯邦檢察官辦公室發言人Thom Mrozek表示，當局認為Sergey是俄羅斯公民，還不確定他是否在以色列有合法身分。

機上不停換位 每餐都多取一份

聯邦調查局(FBI)的文件顯示，Sergey自稱擁有經濟學與行銷博士學位，很久以前是俄羅斯的經濟學者。他聲稱已經3日無睡覺，對於他如何上飛機與通過安檢，一概回答「不記得」，也無法解釋他為何待在哥本哈根。

Sergey在搭機時也舉止可疑。起訴書提到，有目擊者看見他不停換座位、送餐期間每次都拿兩份餐，還試圖吃掉機組人員的巧克力。哥本哈根機場代表表示，監控畫面顯示Sergey未持有效機票，已提供相關照片與影片給調查單位，當局將調整與加強指導方針，提高機場安全性。Sergey目前遭聯邦大陪審團起訴，罪名是搭機偷渡，面臨最高5年有期徒刑，但他否認所有指控。