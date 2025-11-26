神秘宗教領袖預言 年底彗星撞地球世界末日 NASA這樣說

近期一則來自巴基斯坦神秘主義領袖夏希(Riaz Ahmed Gohar Shahi)的末日預言，在多地引起熱議。

夏希早在2000年出版的《神的宗教》中預測，2025年底將有彗星撞擊地球，導致人類文明毀滅。這位宗教領袖在著作出版隔年(2001年9月)於倫敦神秘失蹤，其追隨者堅稱他仍隱居在世，若屬實他已年屆84歲。

聲稱將有毀滅性的彗星逼近地球

夏希在該書中描述，一顆毀滅性的彗星正逼近地球，將於20至25年內(即2020至2025年間)造成末日災難。他又聲稱「彗星碎片已於兩年前墜落木星」，並預言科學家會嘗試在撞擊前移民月球。