神秘宗教領袖預言 年底彗星撞地球世界末日 NASA這樣說

近期一則來自巴基斯坦神秘主義領袖夏希(Riaz Ahmed Gohar Shahi)的末日預言，在多地引起熱議。
夏希早在2000年出版的《神的宗教》中預測，2025年底將有彗星撞擊地球，導致人類文明毀滅。這位宗教領袖在著作出版隔年(2001年9月)於倫敦神秘失蹤，其追隨者堅稱他仍隱居在世，若屬實他已年屆84歲。
聲稱將有毀滅性的彗星逼近地球
夏希在該書中描述，一顆毀滅性的彗星正逼近地球，將於20至25年內(即2020至2025年間)造成末日災難。他又聲稱「彗星碎片已於兩年前墜落木星」，並預言科學家會嘗試在撞擊前移民月球。
NASA︰沒有任何一顆在2026年前構成威脅
面對愈演愈烈的末日謠言，美國太空總署(NASA)公開澄清，指目前追蹤的所有近地天體中，沒有任何一顆會在2026年前構成威脅。曾被視為潛在危險的小行星「阿波菲斯」早已從警戒名單移除，而近期引發關注的星際訪客「3I/ATLAS」，最接近地球時也保持1.7億英里的安全距離。
再者，根據科學紀錄，夏希「預言書」出版前，唯一重大彗星撞擊木星事件是1994年的休梅克－李維九號彗星撞擊，與他描述的「兩年前」(即1998年)不符。儘管信徒堅信這是對人類核武競賽、道德敗壞的「天譴」，科學界普遍認為這類預言缺乏實證基礎。