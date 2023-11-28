神秘巫術瓶沖上德州海岸 內藏頭髮指甲尿液 一旦執到 研究員咁樣建議(有片)

一些不明來歷的巫術瓶近年陸續沖上墨西哥灣沿岸，美國德州南部沿岸海灘本月又發現，是2017年以來第8個，研究員建議「不要亂打開它們」。
美媒報道，在哈特墨西哥灣研究機構的監察下，德州南部科珀斯克里斯蒂市(Corpus Christi)附近海灘自2017年以來，陸續發現8件古怪的「文物」。研究員滕內爾(Jace Tunnell)表示，本月15日撿到一個裡面有植物的綠色瓶子，推測它已漂浮了一段很長時間。他說，「我不會被這些瓶子嚇到，但也不會打開，裡面應該有咒語之類的東西，為何要冒險？」妻子不准他把巫術瓶帶回家。
巫術瓶有甚麽作用？
報道指，這些巫術瓶可用來避邪，可能被塞入各種物品，包括頭髮、草藥、植物、指甲、體液等，最常見是放入指甲和尿液。滕內爾發現的瓶子裡面大多是植物。
巫術瓶由來
麥吉爾大學科學與社會辦公室表示，16、17世紀期間，人們很相信巫術，認為可透過施咒令其他人生病，但也可以施法抵禦巫術。滕內爾解釋，人們有不同原因製造巫術瓶，有些咒語的作用是確保安全，有的是為了健康。
他指，部分人會把瓶子扔進海裡，但尚未清楚它們當初是沖進河中才流入大海，還是可能來自加勒比海或南美洲，隨時日漂流至美國沿岸。
專家建議
倫敦考古博物館建議民眾若發現此類來歷不明的瓶子，無論是想把它們帶回家還是放在海灘上，都應把瓶蓋牢牢蓋好。