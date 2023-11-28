神秘巫術瓶沖上德州海岸 內藏頭髮指甲尿液 一旦執到 研究員咁樣建議(有片)

一些不明來歷的巫術瓶近年陸續沖上墨西哥灣沿岸，美國德州南部沿岸海灘本月又發現，是2017年以來第8個，研究員建議「不要亂打開它們」。

美媒報道，在哈特墨西哥灣研究機構的監察下，德州南部科珀斯克里斯蒂市(Corpus Christi)附近海灘自2017年以來，陸續發現8件古怪的「文物」。研究員滕內爾(Jace Tunnell)表示，本月15日撿到一個裡面有植物的綠色瓶子，推測它已漂浮了一段很長時間。他說，「我不會被這些瓶子嚇到，但也不會打開，裡面應該有咒語之類的東西，為何要冒險？」妻子不准他把巫術瓶帶回家。