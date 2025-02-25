神級拯救！狗狗快要墮樓 樓下鄰居用紙箱接住救回一命(有片)

左至右：小狗快將墮樓，樓下女子及時用紙箱接住，救小狗一命。(互聯網)

令人目瞪口呆的神級救援……傳媒報道，巴西聖保羅州瓜魯柳斯市(Guarulhos)本月20日，一隻約克爹利寵物狗意外跌出數層高的公寓窗口，從現場影片可見，小狗快要跌落地上，看來十分無助，只能緊緊抓住百葉窗簾、不停掙扎，想努力爬回公寓內，但是一間沒有法子。

途人都擔心狗狗安全

危急關頭，樓下鄰居達席爾瓦(Clarisse Saraiva da Silva)便出手相救。她事後受訪，講述驚險瞬間：當時她在家裡聽到外面傳來騷動聲，往下看發現一群人聚集在公寓樓下，都在注視快要跌落街上的小狗。