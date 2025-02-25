神級拯救！狗狗快要墮樓 樓下鄰居用紙箱接住救回一命(有片)

令人目瞪口呆的神級救援……傳媒報道，巴西聖保羅州瓜魯柳斯市(Guarulhos)本月20日，一隻約克爹利寵物狗意外跌出數層高的公寓窗口，從現場影片可見，小狗快要跌落地上，看來十分無助，只能緊緊抓住百葉窗簾、不停掙扎，想努力爬回公寓內，但是一間沒有法子。
途人都擔心狗狗安全
危急關頭，樓下鄰居達席爾瓦(Clarisse Saraiva da Silva)便出手相救。她事後受訪，講述驚險瞬間：當時她在家裡聽到外面傳來騷動聲，往下看發現一群人聚集在公寓樓下，都在注視快要跌落街上的小狗。
從片段可見，當小狗支持不住、即將要墮樓時，幸好下方的達席爾瓦立即拿出一個紙箱，驚險地接住往下跌的小狗。如果遲幾秒，小狗很可能會墮地。
事主：當時沒時間思考
達席爾瓦表示，當時一切來得很突然，「我沒時間思考，就先行動了，真的很緊張，感謝上帝給我力量，讓我接住了狗狗」。
小狗獲救後，其他鄰居幫忙打電話通知女主人。主人趕回家後嚇了一跳，慶幸狗狗平安無事。
Entreguem uma medalha pela agilidade e inteligência dessa mulher na hora de salvar esse cachorro! 👏 pic.twitter.com/9S9rauVCDS— Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) February 20, 2025