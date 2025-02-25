熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-25 20:04:55

神級拯救！狗狗快要墮樓 樓下鄰居用紙箱接住救回一命(有片)

分享：
左至右：小狗快將墮樓，樓下女子及時用紙箱接住，救小狗一命。(互聯網)

左至右：小狗快將墮樓，樓下女子及時用紙箱接住，救小狗一命。(互聯網)

adblk5

令人目瞪口呆的神級救援……傳媒報道，巴西聖保羅州瓜魯柳斯市(Guarulhos)本月20日，一隻約克爹利寵物狗意外跌出數層高的公寓窗口，從現場影片可見，小狗快要跌落地上，看來十分無助，只能緊緊抓住百葉窗簾、不停掙扎，想努力爬回公寓內，但是一間沒有法子。

途人都擔心狗狗安全

危急關頭，樓下鄰居達席爾瓦(Clarisse Saraiva da Silva)便出手相救。她事後受訪，講述驚險瞬間：當時她在家裡聽到外面傳來騷動聲，往下看發現一群人聚集在公寓樓下，都在注視快要跌落街上的小狗。

adblk6

從片段可見，當小狗支持不住、即將要墮樓時，幸好下方的達席爾瓦立即拿出一個紙箱，驚險地接住往下跌的小狗。如果遲幾秒，小狗很可能會墮地。
 

小狗快要跌落地上，只能緊緊抓住百葉窗簾、不停掙扎。(互聯網) 小狗快要跌落地上，只能緊緊抓住百葉窗簾、不停掙扎。(互聯網) 樓下女子拿出紙箱，準備接住小狗。(互聯網) 小狗支持不住，從窗口跌下。(互聯網) 女子用紙箱把小狗接住。(互聯網) 女子用紙箱把小狗接住，想將紙箱拿進屋。(互聯網) 女子用紙箱把小狗接住，想將紙箱拿進屋。(互聯網) 女子最後把紙箱棄掉，將小狗抱起。(互聯網)

事主：當時沒時間思考

達席爾瓦表示，當時一切來得很突然，「我沒時間思考，就先行動了，真的很緊張，感謝上帝給我力量，讓我接住了狗狗」。

小狗獲救後，其他鄰居幫忙打電話通知女主人。主人趕回家後嚇了一跳，慶幸狗狗平安無事。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 