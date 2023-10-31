神級馬騮搶手機勒索兼咀刁　遊客黑面用水果贖回(有片)

峇里島的馬騮多年來經常與人類近距接觸，早已對遊客毫無戒心，更習慣遊客以食物吸引去合照，久而久之，知道人類可能帶有食物，部分馬騮更會毫不客氣自取。社交平台最近流傳一段影片，顯示一隻馬騮竟然搶走遊客手機，似乎以此作為籌碼去討食物，甚至還會揀食物，可說相當挑剔聰明，引發網民熱議。

社交平台X用戶「@Rainmaker1973」上傳的影片顯示，一隻馬騮坐在矮牆上盯著一旁的女子，手裡卻握著對方的手機，女子慌張地的布袋裡掏出了一袋看起來像葡萄的食物遞給馬騮，馬騮眼尾一看卻不為動，女子見狀又掏出一個啡色類似山竹的食物，猴子收取後將食物咬著，再空出手來要求加碼，在收到第二件食物才把手機丟下，拿著食物走開，女子立即取回手機，驚魂未定的站在原地，她接著將手機交給男友人保管，並整理布袋。