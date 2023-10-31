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國際
2023-10-31 12:09:00

神級馬騮搶手機勒索兼咀刁　遊客黑面用水果贖回(有片)

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神級馬騮搶手機勒索兼咀刁，遊客黑面用水果贖回。(X)

神級馬騮搶手機勒索兼咀刁，遊客黑面用水果贖回。(X)

峇里島的馬騮多年來經常與人類近距接觸，早已對遊客毫無戒心，更習慣遊客以食物吸引去合照，久而久之，知道人類可能帶有食物，部分馬騮更會毫不客氣自取。社交平台最近流傳一段影片，顯示一隻馬騮竟然搶走遊客手機，似乎以此作為籌碼去討食物，甚至還會揀食物，可說相當挑剔聰明，引發網民熱議。

社交平台X用戶「@Rainmaker1973」上傳的影片顯示，一隻馬騮坐在矮牆上盯著一旁的女子，手裡卻握著對方的手機，女子慌張地的布袋裡掏出了一袋看起來像葡萄的食物遞給馬騮，馬騮眼尾一看卻不為動，女子見狀又掏出一個啡色類似山竹的食物，猴子收取後將食物咬著，再空出手來要求加碼，在收到第二件食物才把手機丟下，拿著食物走開，女子立即取回手機，驚魂未定的站在原地，她接著將手機交給男友人保管，並整理布袋。

女子慌張地的布袋裡掏出了一袋看起來像葡萄的食物遞給馬騮，馬騮眼尾一看卻不為動。(X) 女子見狀又掏出一個啡色類似山竹的食物。(X) 馬騮收取後將食物咬著，再空出手來要求加碼，在收到第二件食物才把手機丟下。(X) 馬騮收取後將食物咬著，再空出手來要求加碼，在收到第二件食物才把手機丟下。(X) 馬騮拿著食物走開。(X)

教授：馬騮能夠評估物品作交易 談判可長逹25分鐘

影片累積超過2540萬次觀看次數，這隻馬騮帶有威脅意味的行為亦引起網民熱議「如果是我一定會嚇死」、「好可怕」、「如果是我一定會拿回手機後去跟馬騮單挑」、「馬騮果然很聰明」、「那個遊客感覺快被嚇死了」。加拿大萊斯布里奇大學(University of Lethbridge)心理學教授Jean-Baptiste Leca受訪時表示，有研究發現馬騮能夠評估受害者最重視哪些物品，並利用作交易，試圖讓利益最大化，平均會花費17分鐘的時間談判，最長可達25分鐘，可見馬騮具有一定耐性。

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