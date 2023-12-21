禁參加共和黨初選 科州法院DQ特朗普 全美首例

美國科羅拉多州法院周二裁定，前總統特朗普在該州不具備2024年總統選舉黨內初選資格，是全國首宗案例，令特朗普成為美國歷史上第一位「無入主白宮資格」的總統候選人。特朗普團隊稱將上訴，判決目前僅影響該州初選，但分析指一旦引發骨牌效應，可能打擊特朗普選情。

科州最高法院的法官在意見分歧下，以4票同意3票反對，作出上述裁決。美國憲法第14修正案第3款規定，若曾宣誓支持並捍衛美國憲法，卻參與「作亂或反叛」，不得擔任公職。法院指，特朗普煽動支持者在2021年1月6日襲擊國會山莊，按憲法應被禁止登記參選。支持該判決的法官表示，得出這結論並不容易，但意識到問題不可忽視及其嚴重性，法院有義務執行法律，亦不應被公眾反應左右。