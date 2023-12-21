禁參加共和黨初選 科州法院DQ特朗普 全美首例

美國科羅拉多州法院周二裁定，前總統特朗普在該州不具備2024年總統選舉黨內初選資格，是全國首宗案例，令特朗普成為美國歷史上第一位「無入主白宮資格」的總統候選人。特朗普團隊稱將上訴，判決目前僅影響該州初選，但分析指一旦引發骨牌效應，可能打擊特朗普選情。
科州最高法院的法官在意見分歧下，以4票同意3票反對，作出上述裁決。美國憲法第14修正案第3款規定，若曾宣誓支持並捍衛美國憲法，卻參與「作亂或反叛」，不得擔任公職。法院指，特朗普煽動支持者在2021年1月6日襲擊國會山莊，按憲法應被禁止登記參選。支持該判決的法官表示，得出這結論並不容易，但意識到問題不可忽視及其嚴重性，法院有義務執行法律，亦不應被公眾反應左右。
裁決將暫緩執行至明年1月4日，即該州印刷初選選票最後限期前一天，並允許上訴。裁決僅適用於科州3月5日舉行的共和黨黨內初選，但今次是新罕布什爾、明尼蘇達及密歇根州等同類案件被駁回後，首次有判決「封殺」特朗普參選。儘管特朗普於上屆大選中，在科州以較大差距敗予拜登，但一旦有競爭激烈州份作出類似判決，難保不會動搖特朗普選情。
特朗普團隊揚言上訴至聯邦最高法院
持反對意見的法官則稱，今次訴訟並非判定特朗普參選資格的公平機制，指其剝奪特朗普採取正當程序參選的權利，因陪審團尚未判定特朗普犯下叛亂罪。
特朗普目前在共和黨內初選民調中，支持度仍然大幅拋離其他對手；日前《華盛頓時報》民調更顯示，特朗普在7個搖擺州份民望領先拜登。其團隊發言人表示，科州最高法院的裁決有「缺陷」及「不民主」，揚言會上訴至聯邦最高法院，並要求暫緩執行。