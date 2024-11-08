禁16歲以下用社交平台 澳洲立新法「獨步全球」

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）宣布，本月推出「獨步全球」的立法，禁止16歲以下兒童使用社交平台。該法案將在年內提交給聯邦議會，並在通過後一年生效。執行規定的責任落在社交媒體平台，違例科企會被罰款，但用戶不會受罰。通訊部長羅蘭透露，Meta旗下Instagram（IG）與Facebook、TikTok和X將受政策規管，影片平台YouTube也可能落入管制範圍。

家長批准也不會豁免 只追責科企用戶不會受罰

澳洲總理阿爾巴內塞周四表示，許多家長向他反映，社交媒體損害青少年的精神健康，呼籲立即停止。根據擬議的新法案，16歲以下的兒童與青少年即使目前已是社媒用戶，或是獲得家長批准，也不能使用社媒平台，即不會有任何豁免。阿爾巴內塞強調這個措施「獨步全球」，應該要由科技企業和社交平台承擔確保用戶年齡足夠的責任，並強調「這個責任不應落在父母或孩子身上」，用戶因此將不會受到處罰。