福大命大｜觀光家庭見木頭海上飄浮　直至驚見豬鼻速救援(有片)

美國夏威夷有一家人早前搭船觀光時，發現海面有黑色物體飄浮，起初以為是一根木頭，但近看才驚見那「木頭」長有一個鼻子，原來是一隻黑色豬仔，全家人見狀隨即伸出援手拯救。

綜合報道，居住於夏威夷的June Mellor與家人早前於Kaneohe Bay渡假，一家人還搭遊艇於海上遊覽觀光，期間有人發現海面上漂著一個不明的黑影，瞥眼都以為只是一根漂流的黑色木頭，但隨著遊艇駛近，赫然發現這「物體」正在划水，他們一度以為是狗狗，但當船隻靠近就可清楚看到牠的豬鼻。June Mellor表示：「我們當時都驚呆了」，滿腹疑問「究竟這隻豬從哪裡來？」但更重要的是想辦法去救起牠。隨後一家人合作利用船上現有的材料，將繩子打結，拋了好幾次終於套在豬仔的肚子，慢慢將牠拉到船上休息。