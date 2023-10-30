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國際
2023-10-30 12:09:00

福大命大｜觀光家庭見木頭海上飄浮　直至驚見豬鼻速救援(有片)

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觀光家庭見木頭海上飄浮，直至驚見豬鼻速救援。(IG)

觀光家庭見木頭海上飄浮，直至驚見豬鼻速救援。(IG)

美國夏威夷有一家人早前搭船觀光時，發現海面有黑色物體飄浮，起初以為是一根木頭，但近看才驚見那「木頭」長有一個鼻子，原來是一隻黑色豬仔，全家人見狀隨即伸出援手拯救。

綜合報道，居住於夏威夷的June Mellor與家人早前於Kaneohe Bay渡假，一家人還搭遊艇於海上遊覽觀光，期間有人發現海面上漂著一個不明的黑影，瞥眼都以為只是一根漂流的黑色木頭，但隨著遊艇駛近，赫然發現這「物體」正在划水，他們一度以為是狗狗，但當船隻靠近就可清楚看到牠的豬鼻。June Mellor表示：「我們當時都驚呆了」，滿腹疑問「究竟這隻豬從哪裡來？」但更重要的是想辦法去救起牠。隨後一家人合作利用船上現有的材料，將繩子打結，拋了好幾次終於套在豬仔的肚子，慢慢將牠拉到船上休息。

他們一度以為是狗狗，但當船隻靠近就可清楚看到牠的豬鼻。(IG) 「奇蹟」在船上似乎已筋疲力竭，靜靜地趴在甲板上休息。(IG) 「奇蹟」在船上似乎已筋疲力竭，靜靜地趴在甲板上休息。(IG) 牠一下子就跑進叢林消失在眾人眼前。(IG) 他們將繩子打結，拋了好幾次終於套在豬仔的肚子，慢慢將牠拉到船上休息。(IG)

野豬游泳速度比很多人類都快

這家人將豬仔命名為「奇蹟」(Miracle)，並將救援過程上載社交平台Instagram(IG)，可見「奇蹟」在船上似乎已筋疲力竭，靜靜地趴在甲板上休息。June Mellor說，直到船隻靠岸後，「奇蹟」意識到自己回到熟悉的陸地，「牠的腳一接觸草地就興奮起來」，到處嗅聞，一下子就跑進叢林消失在眾人眼前。

其實豬仔水性極佳，本港則曾有多次市民目擊野豬游水事件，有野豬專家指出，野豬游水情況普遍，游泳速度比很多人類都快。

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