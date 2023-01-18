福岡博多車站殺人案　女死者31歲前男友被捕

日本福岡市周一（16日）晚發生的一宗殺人案，警方今早（18日）將38歲女死者川野美樹的前男友，31歲的寺內進帶到警署進行問話，其後發現寺內的指紋與案發現場相同，因此將寺內拘捕。調查發現，寺內在去年被口頭警告，禁止其接近及滋擾川野。
在本周一，38歲的川野在福岡博多車站外的鬧市地區，遭人當街用刀刺死。根據當時現場的目擊者表示，施襲的男人原本與川野同行，然後二人疑出現爭執，男子隨即用刀刺向川野。目擊者指，川野倒地後，男子隨即騎上川野身上，並繼續用刀刺向川野。調查指，川野身中10多刀，因為失血過多致死。目擊者表示，雖然他曾開口喝止，但施襲者未有理會，其後施襲者逃離現場。
警曾口頭警告無效
福岡警方在今早尋到川野的前男友寺內進行問話，並在之後發現與現場的指紋脗合，故將寺內拘捕。而調查指，川野去年因為與寺內分手後遭寺內滋擾，而向警方求助。警方亦表示有按防滋擾法例，向寺內作出口頭警告，要求寺內禁止接近及滋擾川野，然而顯然寺內未有理會。
川野的母親表示，在周一晚致電女兒時，一度未能接通，之後再打電話就聽到警方表示女兒的死亡。其母表示，川野在10多歲的時候曾到沖繩的藝能學校學習舞蹈，曾憧憬進入娛樂圈。而川野曾結婚，但早年離婚，與父母一同養育女兒。而今日正好是川野的39歲生日。