福岡博多車站殺人案　女死者31歲前男友被捕

日本福岡市周一（16日）晚發生的一宗殺人案，警方今早（18日）將38歲女死者川野美樹的前男友，31歲的寺內進帶到警署進行問話，其後發現寺內的指紋與案發現場相同，因此將寺內拘捕。調查發現，寺內在去年被口頭警告，禁止其接近及滋擾川野。

在本周一，38歲的川野在福岡博多車站外的鬧市地區，遭人當街用刀刺死。根據當時現場的目擊者表示，施襲的男人原本與川野同行，然後二人疑出現爭執，男子隨即用刀刺向川野。目擊者指，川野倒地後，男子隨即騎上川野身上，並繼續用刀刺向川野。調查指，川野身中10多刀，因為失血過多致死。目擊者表示，雖然他曾開口喝止，但施襲者未有理會，其後施襲者逃離現場。