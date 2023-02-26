福岡百年溫泉旅館浴池一年只換兩次水 退伍軍人菌含量超標3700倍

日本福岡縣一間開業逾百年、連日皇裕仁都曾下榻過的老字號溫泉旅館，被縣政府發現其大浴池一年只換兩次水，更一度驗出退伍軍人菌含量超標3,700倍。居民表示難以置信，揶揄「連我們家(浴池的水)都是每天更換」，縣府正考慮開罰。

《讀賣新聞》報道，涉事的福岡縣筑紫野市「二日市溫泉‧大丸別莊」，被發現違反福岡縣《公眾浴場法》相關條例。條例規定，作為連續使用的循環浴槽，每周必須最少更換一次浴槽內的水，且水中殘留氯濃度須維持每公升0.4毫克以上。

館方承認水質報告造假

福岡縣政府表示，去年8月調查發現，該旅館的大浴池退伍軍人菌含量高於標準值2倍，旅館當時回應指，有更換浴池水及加氯等。旅館其後向縣府報告，他們去年10月下旬自行檢測，退伍軍人菌含量已低於標準值。

縣政府去年11月再往調查，竟驗出池水的退伍軍人菌含量超標約3,700倍，館方即時承認之前的報告造假。