福岡老人院一位93歲人瑞遭勒頸險死　男看護認罪：太嘈想佢收聲

日本北九州發生恐怖的攻擊事件！一名住在老人院的93歲老翁，日前被發現頸部受傷還有不明的瘀青，調閱閉路電視才發現，是一名看護施暴緊勒老翁的頸部，害他差點喪命。

男看護：只想他安靜沒有想要殺害他

據《NNN》及《讀賣新聞》等日媒綜合報道，事發於2024年12月4日晚間，一名男性看護涉嫌掐住一名93歲老翁的脖子，企圖殺害對方。

福岡縣警若松署10日逮捕了這名來自福岡縣遠賀町的51歲男性看護末廣誠，他供稱「因為對方太吵了，為了讓他安靜才有這樣的動作，但沒有想要殺害他的意圖」。

據悉，男性看護當時值夜班，與被害的93歲人瑞在同一間房間待上好一段時間。沒多久後，其他看護就發現，人瑞頸部受傷並出現不明瘀青，而且表情痛苦，緊急將他送院後，醫生稱傷勢雖不嚴重，但須兩周才能痊癒。