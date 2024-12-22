福岡老闆堅持1碗拉麵僅售290日圓 創業48年從未漲價 經營哲學令人驚嘆

日本百物騰貴，大城市一碗拉麵賣1,000日圓(約49.6港元)是常見，但一名在福岡縣擁有9間分店的拉麵店老闆，創業至今48年始終堅持一碗拉麵只賣290日圓(約14.4港元)。對此，他解釋背後有他堅信的一套特殊經營哲學。 日媒「現代BUSINESS」近日報道，日本人現在出外午膳，已做好心理準備必須要花1,000日圓或以上，但在福岡縣內擁有9間拉麵店的昭和食品工業公司，從1976年開設第一間拉麵店以來，至今堅持每碗拉麵只售290日圓。 社長澄川誠受訪表示，或許在其他地方有所不同，但對福岡人來說，拉麵就是日常生活的主要食物，「如果價格提高，它就會變成只能偶爾吃的特別食物，所以價格實惠很重要」。

老闆：成本與售價並無因果關係 澄川說，日本目前一本《週刊少年Jump》售價約300日圓(約14.9港元)，「我希望讓大家能用像每星期輕鬆買一本漫畫周刊的感覺來享受拉麵」。 眼見福岡不少拉麵店面對成本上漲而被迫加價，令民眾吃一碗拉麵變得愈來愈不輕鬆，澄川有自己的特殊看法，「首先，因為成本上漲就提高售價是錯誤的，成本與售價並無因果關係，售價是由顧客(市場)決定，如果只是因為成本上漲就加價，我認為這樣做很不負責任」。

拉麵店 如何獲利？ 澄川說「成本與售價無因果關係」，但如果成本增加，每碗麵的利潤就會減少，讓人好奇在經營上如何控制。對此，澄川解釋，每碗麵的利潤當然會減少，但如果增加銷售量，就能提升獲利，「如果其他店漲價，我們就算甚麼都不做，顧客也會增加」。

拉麵店沒有對手 ？ 他說，現在是物價上漲但薪水幾乎沒有增加的時代，「漲價造成顧客數量減少，是理所當然的事，而我們只是沒有加價，不知不覺間已經沒有對手了」。 不漲價並非意味著沒有變化，澄川說，「雖然表面上始終維持290日圓，但實際上是降價，因為從沒有消費稅的時代就是290日圓。就算後來消費稅變成3%，再逐步調漲到5%、8%到現在的10%，我們還是賣290日圓，所以從消費稅方面來看，實際上是變便宜了」。 拉麵店的經營晢學 澄川說，之所以維持290日圓的售價，不僅是為了公司獲利，還包括回饋社會的意義。他說，現在出外午膳，每人大約要花700日圓到800日圓(約34.7至39.7港元)，再花多些就會超過1,000日圓(約49.6港元)。但是，如果到他的經營的拉麵店，吃一餐約400日圓，「如果每周兩次把800日圓中餐換成吃我們的拉麵，每個月大約可節省3,000日圓(約149港元)，這筆錢拿去做其他的事，就能促進民眾和社會的富裕」。