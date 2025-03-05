福岡雙屍案｜妻子遭溺死浴缸中　丈夫疑行兇後跳樓亡

日本福岡市2日晚間，一名高齡男性被發現倒在公寓旁的停車場，後送醫不治。警方循線找到他家，在浴室又發現妻子溺斃死在浴缸內。懷疑是男性先將妻子殺害，後來輕生墜樓。
老翁從公寓14樓墜樓身亡
據《西日本電視台》（TNC）及《每日放送》（RKB）等日媒綜合報道，福岡中央警察署表示，當地時間2日晚間10點左右，有民眾報案，指出在福岡市中央區唐人町一棟公寓的停車場「有一名男性倒地不起」。
警方獲報趕到現場，發現倒地男性為該棟公寓的7樓住戶，77歲的妹尾政幸，他頭破血流身受重傷，雖然被緊急送往醫院，但到院沒多久就身亡。
搜查後發現，老翁應該是從公寓墜樓身亡，因為在14樓的樓梯間，發現了他脫下的涼鞋和一張椅子，疑似為了翻過水泥牆及扶手所用。
74歲妻子衣著整齊溺斃在浴缸
警方來到老翁家裡，發現他的74歲妻子妹尾沙代在浴缸溺斃，但她臉朝下、全身衣著整齊，不像是泡澡時不慎溺死，猜測是生前遭丈夫殺害。
日前埼玉也發生讓人遺憾的家庭慘案，2月15日熊谷市一處農會停車場被民眾通報，「有30歲男性和2名男童倒在車內，似乎沒有意識了」。
救護車獲報緊急到場，將三人送醫。30多歲父親及就讀國小的哥哥幸運救回一命，但最小的5歲弟弟不幸身亡。
警方表示，在車內發現燃燒過的木炭，懷疑是父親想不開，帶著兩名稚子想要輕生。
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