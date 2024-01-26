福島今年分七次排5.4萬噸核污水 核安會：氚濃度料符合目標

東電計劃在2023年度內(2024年3月底前)分四次排放核污水，約共3萬1,200噸，佔整體儲存量2.3%，其中第一波、第二波、第三波排放已在去年結束，總排放氚濃度約為3.2兆貝克。東電周四公布2024年度預計分七次排放共約5萬4,600噸核污水，每次排放量與去年相同，約為7,800噸，而2023年度的第四波預計今年2月下旬起開始排放。

日本福島第一核電廠排放核污水入海引發關注。核安會周四公布，東京電力公司(東電)計劃今年度分七次排放逾5.4萬噸核污水，排放的氚濃度總計約14兆貝克，符合日本政府承諾的年排放量22兆貝克以下，而預計2月下旬開始自去年8月以來的第四次排放。

核安會：受影響海域無輻射異常

根據核安會掌握的資訊，前三次含氚廢水排放期間，東電每日進行稀釋水中氚濃度取樣分析，並於核電廠3公里內海域10個監測點每日採集海水進行快速分析，結果均符合日本政府承諾的排放目標。

海域輻射監測方面，去年度跨部門完成海水、漁獲等各式海域樣本取樣分析逾4,270件，包含海水氚及海水銫取樣分析共598件，台灣周邊海域漁獲與遠洋漁獲氚及銫檢測共計3,182件，均無輻射異常情況。

另外，被視為福島核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料團塊取出工作，2號機組內的取出工作原定去年後半年開始，將推遲至今年10月，這已是第三度延期。東電原本打算使用伸長最多22米的機械臂，從旁邊貫穿入反應爐內，逐少採集爐內熔融核燃料團塊。但被貫穿的地方，被電纜和沖積物等阻礙，因而無法放入機械臂。東電表示自1月開始進行預備作業的工序，但仍需要一些時間。