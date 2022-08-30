福島核事故11年　最後一個無人小鎮居民返家

2011年日本東北大地震，引發的福島核事故。事件相隔11年後，在福島第一核電廠所在的其中一個村鎮，雙葉町在今日(30日)正式解除避難指示，居民在離開11年後終於可以返回家園。

在事故11年過去，當時被要求避難離開的地區，就只餘下雙葉町未能重開，是唯一全町仍處於避難的地域。而在今日的凌晨零時，雙葉町的部份地方，已被政府劃為「復興區域」，居民在事故11年零5個多月後，終於可以返回雙葉町，同時亦再沒有一個地方仍被完全限制。

雙葉町是福島第一核電廠第5及6號機組的所在地，當地原來的居民曾被疏散至埼玉縣。然而該地區仍有逾8成地帶屬於「返回困難區域」，復興區域僅佔該町原有約15%，佔555公頃的一帶土地,當中包括當地的火車站。

僅52戶準備回家

日本傳媒報道，有關地帶登記的居民有1,449戶，佔3,574人，佔全町6成人口。不過準備返回該處的暫時只有52戶的85人，而該地區就希望，可以在2030年將居民人數回復至約2,000人的水平。當地居民今日凌晨就在車站外的空地舉行活動，慶祝地區獲得解封以及祝願可以重建城鎮。

目前在核事故之後，仍有7個市町村設有「返回困難區域」，居民仍不能回到有關地方居住，而部份亦會在明年初解除避難指示，以達至日本政府計劃在2020年代讓所有居民回家的目標。