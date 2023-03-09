福島核廢水料雨季後排出大海　岸田文雄稱確實時間由自己判斷

本周末（11日）將是日本3.11大地震的12周年，受影響的福島核電廠所儲存的核廢水問題，日本政府早已表明在今年的春夏之間向大海排出。然而未有公布確實的時間，日本首相岸田文雄在接受當地傳媒訪問時就表示，確實的日期將由他自行決定，而日本政府的高官就表示，預計會在雨季之後就會進行，原因是儲存廢水的容器預計在今年秋天就會爆滿。

岸田文雄接受當地傳媒訪問時，被問到有關福島第一核電廠的廢水處理問題，他表示：「要將福島第一核電廠廢爐，以及復興福島，廢水的處理是首要的課題，而具體開始排放的時間，會是今年的春天至夏天之間。我們已就確保廢水的安全，作出了數以千計的說明、闢謠以及交換意見，同時亦為漁民可持續的發展設立了基金。我們與漁民透過會議，收到的意見和要求會真誠地作出回應。希望能夠經常地到當地進行考察，並且交換意見和作出解說，以得到相互的了解。」