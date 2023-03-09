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國際
2023-03-09 14:25:27

福島核廢水料雨季後排出大海　岸田文雄稱確實時間由自己判斷

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福島核廢水，預計在日本的雨季後向大海排出。(美聯社)

福島核廢水，預計在日本的雨季後向大海排出。(美聯社)

本周末（11日）將是日本3.11大地震的12周年，受影響的福島核電廠所儲存的核廢水問題，日本政府早已表明在今年的春夏之間向大海排出。然而未有公布確實的時間，日本首相岸田文雄在接受當地傳媒訪問時就表示，確實的日期將由他自行決定，而日本政府的高官就表示，預計會在雨季之後就會進行，原因是儲存廢水的容器預計在今年秋天就會爆滿。

岸田文雄接受當地傳媒訪問時，被問到有關福島第一核電廠的廢水處理問題，他表示：「要將福島第一核電廠廢爐，以及復興福島，廢水的處理是首要的課題，而具體開始排放的時間，會是今年的春天至夏天之間。我們已就確保廢水的安全，作出了數以千計的說明、闢謠以及交換意見，同時亦為漁民可持續的發展設立了基金。我們與漁民透過會議，收到的意見和要求會真誠地作出回應。希望能夠經常地到當地進行考察，並且交換意見和作出解說，以得到相互的了解。」

 

南韓人對於日本排出核廢水感到憂慮。(美聯社) 南韓人對於日本排出核廢水感到憂慮。(美聯社)

對於排放廢水的標準，岸田承認沒有一個指定的數值指標，但是日本國內以及國際對安全的質疑和評價，會是日本政府將要面對的課題。他指自己作為政府的首長，將要綜合各種的資料作出決定。

稱沒有空間再增加儲存

日本復興副官的小島敏文，在另一個訪問時就透露，日本政府內部就預計在雨季的結束之後進行。他表示，將廢水排出大海的管道在今年的春天將會完成，而貯存廢水的容器就會在今年的秋天存滿，因此必須在中間的時間將水排出。他指政府方面已沒有更多的存儲能力，故有必要將水釋出。他又表示，經過處理的廢水是安全的，而若政府因為擔心聲譽受損而不敢排放，只會令聲譽進一步受損。

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