福島核污水昨起第二輪排海 日本水產擴東南亞市場

農林水產大臣宮下一郎到馬來西亞推廣日本水產，派扇貝給在場人士試食。(美聯社)

日本繼8月後，昨日展開第二輪福島核污水排海，排放量與第一輪相同，約為7,800噸，為期17天。福島核電廠營運商東京電力公司發言人強調，他們嚴格遵守排海程序，一切按計劃暢順進行，承諾在第二輪排放中繼續密切監察核電廠周邊地區水質樣本的放射物質含量。福島排放核污水後，中國為民眾健康起見禁止全部日本海產進口，日本正積極擴大東南亞市場。

日本未有理會中國和南韓社會的反對聲音，於8月24日啟動核污水排海，首輪排放至9月11日結束。在國際原子能機構監督下，日本政府、東電和福島縣在核電站周邊採集海水和魚類樣本，所含放射物質「氚」濃度未出現異常。官房長官松野博一昨稱，會繼續以高透明度監測排放和發布結果。

第二輪排海從儲存在大型水槽中的1噸已處理核污水開始排放，已確認氚濃度大幅低於東電計劃的每升不到1,500貝克(國家標準的四十分之一)。之後將以每天排放460噸的進度，從約1公里外海域持續排放。東電會在核電站周邊分析海水中的氚，若檢出每升700貝克以上則停止排放。在明年3月底前，還會有兩輪排放，4輪共排放3.12萬噸核污水。

俄考慮跟隨中方禁止日水產進口

俄羅斯外交部周三批評日方未有應俄方和中國要求提供全面的核污水排放資料，促請日方停止排放。俄羅斯早前稱正考慮禁止日本水產進口。為彌補中國市場損失，日本擴大海產在東南亞的銷路，農林水產大臣宮下一郎周三在馬來西亞推擴宮城縣石卷市出產的扇貝(帆立貝)等海產，並即席品嘗。他指雖然大馬進口日本水產較去年同期減少19%，惟急凍扇貝進口上升41%，黃鰤魚更增84%。大馬雖加強監管日本食品，但並未禁止進口。