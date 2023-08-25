福島核污水開始排海 中國暫停全部日本水產進口

日本政府按照原定計劃，在香港時間昨日中午12時將福島核污水排放到太平洋，啟動預計長達30年的排海計劃。中國外交部對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。內地海關總署即時宣布，全面暫停日本水產品進口。就有政黨要求特區政府全面禁止日本水產進口，本港環境及生態局回覆本報查詢稱，兩地都有自己的制度和管理辦法，都是按自己制度和法律法規制定應對措施。

福島核電廠營運商東京電力稱，於當地時間下午1時03分(香港中午12時03分)將已處理的核污水排海，並無異常情況。該公司昨公布的檢測結果指，每公升排放核污水中所含的放射性物質「氚」為63貝可(放射性活度單位)，低於世衛飲用水限制的每公升1萬貝可。國際原子能機構(IAEA)稱，其在現場的獨立分析亦確定氚的濃度低於限制。首階段排放為期17天，將排放7,800立方米核污水，約相等於3個奧運標準泳池。

內地海關總署公告稱，為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定自8月24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包括食用水生動物。