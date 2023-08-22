福島核污水｜一文睇清福島核污水由來 儲存多少？ 安全性如何？

日本東京電力公司(東電)福島第一核電廠在2011年3月遭受大地震帶來的海嘯衝擊及破壞，導致核反應爐爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料並使其維持在穩定狀態，核電廠須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水和雨水等，形成含有高濃度放射性物質的核污水。

如何處理核污水？

東電利用淨化裝置去除「氚」以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」(ALPS處理水)，存於核電廠內的逾千座大型儲存糟裡。

有多少核污水？

從2011年事故後航拍照可看出，核電廠原本的綠化地帶已消失，至今全被用來設置儲存槽。

核事故發生後，每天產生的核污水雖已減少，但到今年4月時每天仍會產生約60立方米。經過淨化後的「核處理水」也同樣持續增加，即使距離核事故已12年，但目前總量約134萬立方米相當於530座奧運標準泳池水量。

廠區內有「核處理水」1,073座儲存槽，廠內已再無空間增設。加上目前儲存槽整體儲水量已到達98%，如果不排放，預計2024年儲存槽就將面臨滿溢。