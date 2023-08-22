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2023-08-22 14:32:14

福島核污水｜一文睇清福島核污水由來 儲存多少？ 安全性如何？

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福島核污水｜福島第一核電廠內的核處理水儲存糟。(資料圖片)

福島核污水｜福島第一核電廠內的核處理水儲存糟。(資料圖片)

日本東京電力公司(東電)福島第一核電廠在20113月遭受大地震帶來的海嘯衝擊及破壞，導致核反應爐爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料並使其維持在穩定狀態，核電廠須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水和雨水等，形成含有高濃度放射性物質的核污水。

如何處理核污水？

東電利用淨化裝置去除「氚」以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」(ALPS處理水)，存於核電廠內的逾千座大型儲存糟裡。

有多少核污水？

2011年事故後航拍照可看出，核電廠原本的綠化地帶已消失，至今全被用來設置儲存槽。

核事故發生後，每天產生的核污水雖已減少，但到今年4月時每天仍會產生約60立方米。經過淨化後的「核處理水」也同樣持續增加，即使距離核事故已12年，但目前總量約134萬立方米相當於530座奧運標準泳池水量。

廠區內有「核處理水」1,073座儲存槽，廠內已再無空間增設。加上目前儲存槽整體儲水量已到達98%，如果不排放，預計2024年儲存槽就將面臨滿溢。

福島核污水｜福島第一核電廠內的核處理水儲存糟。(資料圖片)

福島核污水｜福島第一核電廠內的核處理水儲存糟。(資料圖片)

甚麼是氚？

(tritium)是一種氫放射性同位素。根據東電網頁，ALPS處理水中，有淨化設備無法去除的放射性物質，那就是「氚」。它與「氫」相關，多2顆中子，那便是氚(三重氫)。大部分氚與其他氫一樣，與氧氣結合，以「水」的形態存在。

此外，氚存在於我們身邊四周。從太空而來的宇宙射線每日都會產生新的氚，約每公升的雨水、河川及自來水中亦含有0.11貝克的氚。

東電指，與其他放射性物質相比，氚被認為對人體影響不大。由於輻射能量弱，且不能穿透皮膚，因此幾乎沒有體外輻射劑量的影響。至於體內輻射劑量，氚與水一樣會排出體外，已確認不會積存及濃縮於體內。

另有專家指，只有在極大量情況下才會危害人體。氚有多種實際用途，包括製造核武、醫學用的生物顯影劑或逃生口標誌等須在黑暗中發光的物品等。

福島核污水｜福島第一核電廠。(資料圖片)

福島核污水｜福島第一核電廠。(資料圖片)

排入海的核處理水是否安全？

日本一般核電廠產生的含氚水排放入海時，標準值是每公升不超過6萬貝克。東電在排放前先用大量海水把核污水稀釋百倍以上，每公升含氚量不超過1,500貝克，是日本全國標準的四十分之一。

各國對氚的容許值不同，以飲用水含氚上限值來看，世界衛生組織(WHO)標準為每公升1萬貝克。對此，日本排放入海的標準約為世衛提出國際標準的七分之一。

然而，綠色和平等環保組織則指，放射性物質像碳-14會殘留在核污水中，並「輕易聚集於食物鏈」，長期下來累積的攝取量可能傷害DNA，要求東電繼續儲存核污水，直到發展出更先進的過濾技術。

日本政府則表示，福島核污水的放射性物質遠低於國際安全值上限。政府早年引述聯合國的報告指出，即使將全部核污水集中在一年內排放，對日本產生的輻射暴露量也會低於「自然輻射暴露量的千分之一」。

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