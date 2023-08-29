福島核污水｜不敵中國禁令 北海道帆立貝海參跌價 日本擬向世貿申訴

北海道政府及業界針對水產出口受中國禁令影響及因應對策，交換意見。(互聯網)

日本放送協會(NHK)報道，北海道政府、札幌市政府及水產加工與物流團體等約20人，周二(29日)針對水產出口所受影響及因應對策，交換意見。

日本上周四(24日)開始將福島核污水排放入海，中國全面禁止日本水產進口以作反制，北海道帆立貝及海參隨即跌價，日本中央及地方政府將提出援助水產業政策。

福島核污水｜中國是北海道水產最大出口地

北海道政府水產局長近藤將基表示，中國是北海道水產品的最大出口地，這些水產因無法出口、滯留國內而價格下跌，不僅漁業，令人憂慮也會對物流及出口等許多領域帶來很大影響。

北海道政府表示，2022年從北海道各港口輸往海外的水產品總額為833億日圓(約44.6億港元)，其中銷往中國的部分高達532億日圓(約28.5億港元)，佔整體逾6成。