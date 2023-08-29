福島核污水｜不敵中國禁令 北海道帆立貝海參跌價 日本擬向世貿申訴

日本上周四(24日)開始將福島核污水排放入海，中國全面禁止日本水產進口以作反制，北海道帆立貝及海參隨即跌價，日本中央及地方政府將提出援助水產業政策。
日本放送協會(NHK)報道，北海道政府、札幌市政府及水產加工與物流團體等約20人，周二(29日)針對水產出口所受影響及因應對策，交換意見。
福島核污水｜中國是北海道水產最大出口地
北海道政府水產局長近藤將基表示，中國是北海道水產品的最大出口地，這些水產因無法出口、滯留國內而價格下跌，不僅漁業，令人憂慮也會對物流及出口等許多領域帶來很大影響。
北海道政府表示，2022年從北海道各港口輸往海外的水產品總額為833億日圓(約44.6億港元)，其中銷往中國的部分高達532億日圓(約28.5億港元)，佔整體逾6成。
福島核污水｜岸田文雄：政府會鼓勵內銷
會中談到佔銷往中國水產品絕大部分的帆立貝，以及受歡迎高級食材海參，價格已下跌，與會人士都對未來銷情表達憂慮。
面對中國禁令，首相岸田文雄在自民黨會議上強調會採取一切措施保障水產業界，包括鼓勵國內消費，政府亦將繼續循外交途徑要求中方撤銷禁令。
福島核污水｜日政府考慮向世貿申訴
岸田文雄表示，本周內將提出中央政府對水產業界的援助方案，北海道政府亦將評估採取哪些必要對策，包括開拓新市場，以及擴大內銷等。
經濟安全保障大臣高市早苗則表明，針對中國禁令，日本考慮向世貿組織提出申訴。
此外，日本經濟團體聯合會會長十倉雅和周一(28日)在札幌表示，中國全面禁止日本水產進口，「非常令人憂慮，中方採取的措施帶來影響非常大。」
十倉雅和指，中國是日本最大貿易夥伴國，也是日本水產品最大出口地，日本各界對中國遊客接下來將帶來的消費力抱著很大期望，且今年是中日和平友好條約簽訂45周年，希望早日撤銷禁令。