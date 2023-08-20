福島核污水｜中俄建議核污水變水蒸氣排入大氣　要求日本政府探討

報道指，中俄向日本政府共同提出了20項質詢清單，主張水蒸氣排入大氣方式與排放入海比較，「對周邊國家的影響要小」，還向IAEA發送了同樣文件。日本政府相關人士表示「不可能接納該建議」，預計近期將決定排海。共同社稱，中俄統一步調，可能意在令日本推遲排海計劃並最終放棄。

日本福島核污水排海方案上月獲國際原子能機構(IAEA)確認安全，引起鄰國南韓民間和中國政府反對，擔心污染太平洋水產。日本共同社今日引述多名外交消息人士透露，中國和俄羅斯政府7月下旬曾要求日本政府探討讓核污水變成水蒸氣排入大氣。兩國質疑日本選擇核污水排海是為了「慳錢」。

福島核污水｜中俄質疑核污水排海為「慳錢」

水蒸氣排入大氣方法是把含有放射性物質「氚」的核污水蒸發後排進大氣。日本政府曾一度探討該方式，但以大氣中放射性物質的監測較海洋更難等為由，放棄了「水蒸氣排放」。共同社稱，中俄在提交的清單中指，大氣中放射性物質的監測手法在技術上已經確立，否定了日本政府的觀點。

中俄又引用日方的估算稱，排海所需經費約為34億日圓(約1.83億港元)，僅為水蒸氣方式的十分一，中俄認為「日本的選擇顯而易見是基於經濟成本的考慮」。報道指，IAEA總幹事格羅西之前接受美國有線新聞網絡(CNN)等訪問時，對排海以外的選項表達了否定見解。中俄兩國去年也曾兩次向日本政府提出質詢清單。共同社稱，中俄統一步調，可能意在令日本推遲排海計劃並最終放棄。