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國際
2023-08-20 22:07:08

福島核污水｜中俄建議核污水變水蒸氣排入大氣　要求日本政府探討

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福島核污水

福島核污水｜南韓首爾本月12日有示威，抗議日本將核污水排海。(路透社)

日本福島核污水排海方案上月獲國際原子能機構(IAEA)確認安全，引起鄰國南韓民間和中國政府反對，擔心污染太平洋水產。日本共同社今日引述多名外交消息人士透露，中國和俄羅斯政府7月下旬曾要求日本政府探討讓核污水變成水蒸氣排入大氣。兩國質疑日本選擇核污水排海是為了「慳錢」。

報道指，中俄向日本政府共同提出了20項質詢清單，主張水蒸氣排入大氣方式與排放入海比較，「對周邊國家的影響要小」，還向IAEA發送了同樣文件。日本政府相關人士表示「不可能接納該建議」，預計近期將決定排海。共同社稱，中俄統一步調，可能意在令日本推遲排海計劃並最終放棄。

岸田文雄

福島核污水｜外界揣測日本首相岸田文雄將在周二的內閣會議後公布污水排海日期。(美聯社)

福島核污水｜中俄質疑核污水排海為「慳錢」

水蒸氣排入大氣方法是把含有放射性物質「氚」的核污水蒸發後排進大氣。日本政府曾一度探討該方式，但以大氣中放射性物質的監測較海洋更難等為由，放棄了「水蒸氣排放」。共同社稱，中俄在提交的清單中指，大氣中放射性物質的監測手法在技術上已經確立，否定了日本政府的觀點。

中俄又引用日方的估算稱，排海所需經費約為34億日圓(約1.83億港元)，僅為水蒸氣方式的十分一，中俄認為「日本的選擇顯而易見是基於經濟成本的考慮」。報道指，IAEA總幹事格羅西之前接受美國有線新聞網絡(CNN)等訪問時，對排海以外的選項表達了否定見解。中俄兩國去年也曾兩次向日本政府提出質詢清單。共同社稱，中俄統一步調，可能意在令日本推遲排海計劃並最終放棄。

福島核污水

福島核污水｜福島核電廠的核污水儲存缸將於2024年初「爆滿」。(美聯社)

福島核污水｜福島核污水2024年「爆滿」

日本2011年3月11日發生大地震並引發海嘯，摧毀了福島核電廠的冷卻系統，導致3個反應堆熔毀並污染冷卻它們的水。那些受污染的水在收集後經過濾處理，並存放於約1,000個儲存缸內，而它們的容量將於2024年初爆滿。福島核污水經先進液體處理系統(Advanced Liquid Processing System,ALPS)處理，將水中超過60種放射性核素(radionuclide)的數量減至政府的認可水平，除了氚(tritium)；日本政府及福島核電廠營運商東京電力表示，吸收少量的氚對人類沒有害。科學家普遍同意已處理的核污水對環境的影響不大，但也有人認為已處理核污水裡仍含數十種低量放射性核素，應需更多注意。

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