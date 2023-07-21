福島核污水︱中國全面檢測輻射延長清關 內地日本餐廳轉用本地或歐貨

日本福島核污水排放如箭在弦之際，日媒指中國本月起對進口日本水產作全面輻射檢測，致清關時間大增。據報有在北京的日本餐廳，因此被迫轉用中國食材，亦有在上海的日本餐廳改用西班牙貨。日本政府昨強調日本食物的安全性經科學驗證，據報日本當局已向中國建議，設立由中日專家、官員及東電技術人員的磋商機制，冀避免事件政治化。

日媒報道，因中國對日本進口水產進入全面的輻射檢測，令清關需時大增，其中冷凍食品約需兩周、海鮮更達一個月，部分中國商戶已放棄從日本進口水產。日媒訪問一間在北京開店的日本料理店，負責人指：「例如海膽，3日就會融化。因此完成通關後都用不了，對整個業界都有影響。」他表示，店內食材以往有八成從日本進口，現在採購有困難，只能用中國食材，「主打『日本製造』的餐廳經營會非常困難。」另據稱有上海的日本餐廳，已改為由西班牙進口吞拿魚，亦有經銷商通知客戶稱已停止從日本進口和運送鮮魚。

中方多次批評日本排放核污水計劃，國家海關總署早前表示，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，將繼續禁止進口日本福島等十個縣(都)食品，並對來自日本其他地區的食品，特別是水產嚴格實施100%查驗，加強對放射性物質的檢測監測力度。日本內閣官房長官松野博一在例行記者會上，回應有關日本出口水產被扣押時，表示已知道有日本水產被中國扣留，但他僅重申會要求中國按科學根據，撤銷有關的進口限制。

茨城縣知事︰港限制進口影響有限

另外，茨城縣知事大井川和彥，昨日在例行記者會上，被問到本港特區政府打算在日本排放福島核處理水後，禁止包括茨城的10個都縣的水產進口時，回應稱︰「影響是有限的。特定的業界可能會有較大影響」，又指希望政府可以加強排放核污水的解說。