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國際
2023-09-26 12:12:41

福島核污水｜中國禁令阻日本帆立貝銷美 美國支援日本找其他加工途徑

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日本帆立貝銷往美國因中國禁令受阻。(互聯網)

日本帆立貝銷往美國因中國禁令受阻。(互聯網)

日本排放福島核污水入海，引發中國不滿，隨即全面禁止日本水產品進口以作反制。《日本經濟新聞》報道，禁令亦影響到銷往美國的水產品，美國與日本政府因而合作，日本水產業者可借助泰國、越南、台灣等經美國認證的加工廠，減少對中國水產加工的依賴。

帆立貝原本在中國加工

報道指，禁令前，大部分日本帆立貝先輸往中國，在當地進行去殼等加工工序，再銷往美國。去年，日本帆立貝經中國加工後再銷美的金額達1億美元(7.8億元)，包括帆立貝在內，美國不會向大部分的日本水產徵收進口稅，因此對日本而言，美國是重要的水產出口地。

北海道對中國水產出口大減

北海道是帆立貝的主要產地，中國實施進口禁令後，北海道許多水產業者庫存增加。根據函館海關統計，北海道8月以帆立貝、海參為主的魚介類及魚介類製品出口額為48億日圓(2.5億港元)，跟去年8月相比減少39%。同時，對中國出口額減至18億日圓(9,400萬港元)，跟去年同期相比大減69%

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美日合作救亡

中國禁令影響到日本銷美的帆立貝，美國與日本因此被迫尋找其他加工途徑。

駐日美國大使館與日本農林水產省合作，支援日本業者尋找並建立新的加工途徑。美國政府則要求水產品、牲畜產品出口來源，必須取得食品安全衛生管制系統(HACCP)認證。美國大使館將向日本提供位於泰國、越南和台灣等地，經美國食品及藥物管理局(FDA)認證的加工設施資訊。

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