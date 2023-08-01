福島核污水︱中國與日本代表核不擴散會議針鋒相對　德國支持排放稱相信IAEA

聯合國核不擴散條約將在2026年再檢討，其在周一（7月31日）進行準備委員會會議，不過會議成為了中國與日本就福島第一核電廠的核處理水排放問題針鋒相對的場所。而德國在會議上，表示相信有關排放符合國際標準。

在有關的會議，日本派出副外相武井俊輔代表，出席有關的會議。武井原本在會議上，批評俄羅斯以核武作威脅，令「沒有核武的世界」方向變得嚴峻，而他又指出，維持以及加強有關核不擴散條約，對整體世界都有好處。武井又在會上，為日本排放核處理水解釋：「日本會採取一切措施，確保排放對海洋安全。並且不會進行危害日本以至其他國家人民的健康以及環境不利的排放。」

中方批評將風險分散世界

然而中國代表在會上批評日本，並指日方應該為排放福島第一核電廠事故的「污染水」，向國際社會的憂慮作出解釋。又指日方單方面排出污染水，是將風險轉嫁到全世界。

日本方面對中方的說法作出批評，指日本排出的是經過處理的水，而不是「污染水」，又指有關的水經過國際原子能機構（IAEA）以及來自中國及南韓的專家檢查。武井又表示，日本一直有與有關係的國家進行真誠及透明的對話。日本又批評，沒有科學根據的批評是對IAEA的權威及可靠性的傷害。

不過德國就對日本表示支持，德國表示相信有關的排放是依照IAEA的安全標準及國際法進行。有關的會議會直到本月11日，而在首日的會議，各國代表進行演說，當中不少代表針對俄羅斯入侵烏克蘭，並以核武作威脅作出指責。