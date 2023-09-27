福島核污水｜中國領事就任：新潟的魚很好吃　屬香港禁止進口10都縣

中國駐日本新潟領事崔為磊，在周二（26日）晚舉行上任的記者會。崔在記者會上表示，自己在新潟買了當地的魚來吃，並覺得非常美味。然而中國在日本排放福島第一核電廠外的處理水後，全面禁止日本水產進口，而香港政府同樣以「安全」為由，禁止包括新潟縣在內的水產進口。

崔為磊上任後已拜會過新潟市市長及縣知事等，並在周二晚舉行記者會。他在見面時表示：「買了（新潟的魚）來吃，非常美味呀。」當時崔也並非不知道中國禁止日本水產的進口，他表示：「我覺得不會因為食一次兩次，就可以檢驗出污染物的影響。這是基於科學的事實。」他表示，希望盡快建立國際的監察系統觀察有關的排放。