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國際
2023-09-27 13:14:00

福島核污水｜中國領事就任：新潟的魚很好吃　屬香港禁止進口10都縣

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中國駐新潟領事崔為磊（左）。(中國外交部網頁圖片)

中國駐新潟領事崔為磊（左）。(中國外交部網頁圖片)

中國駐日本新潟領事崔為磊，在周二（26日）晚舉行上任的記者會。崔在記者會上表示，自己在新潟買了當地的魚來吃，並覺得非常美味。然而中國在日本排放福島第一核電廠外的處理水後，全面禁止日本水產進口，而香港政府同樣以「安全」為由，禁止包括新潟縣在內的水產進口。

崔為磊上任後已拜會過新潟市市長及縣知事等，並在周二晚舉行記者會。他在見面時表示：「買了（新潟的魚）來吃，非常美味呀。」當時崔也並非不知道中國禁止日本水產的進口，他表示：「我覺得不會因為食一次兩次，就可以檢驗出污染物的影響。這是基於科學的事實。」他表示，希望盡快建立國際的監察系統觀察有關的排放。

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國際原子能機構在維也納舉行大會。(路透社)

國際原子能機構在維也納舉行大會。(路透社)

出席有關記者會的福島眾議員菅家一郎就指，日本的排放已經獲國際原子能機構（IAEA）的批准，希望中國的專家到現場以科學進行確認。中國在日本排放後，已經宣布全面禁止日本的水產進口，而香港亦同時宣布對包括新潟縣在內的10個都縣水產禁止入口。

中日在國際原子能機構大會針鋒相對

另外在奧地利維也納舉行的國際原子能機構年度大會，中日兩國在發言針鋒相對。日本派出科學技術大臣的高市早苗出席，日本媒體表示在發言的約30個國家，僅中國對日本的排放作出批評，高市指中國的指控缺乏科學根據，而中國方面仍指出：「目前科學方面，無法準確地知道，經過30多年將大量污染水排出大海，會對海洋環境及人類健康造成的影響。」高市反駁指，不應稱為「污染水」，而是「處理水」，又指不明中國為何反對國際原子能機構的工作，並指中國的核電廠排出的處理水的輻射物質還要高。

日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水港府管制措施。（AM730製圖）
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