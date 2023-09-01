福島核污水｜中國駐日大使館：接到大量來自日本的騷擾電話　反中勢力大門前滋擾鬧事

記者陳怡伶／綜合報道
日本8月24日啟動核廢水排海計劃後，引發中國的抗議與抵制行動，兩國緊張關係升溫，雙方大使館更互控對方人民打騷擾電話。中國駐日使館近日透露相關騷擾內容，指出一些日本當地打來的電話中，用詞極具攻擊性，還有部分右翼反中勢力在使館大門前鬧事。
駐日大使館：用詞極具攻擊性
駐日大使吳江浩28日會見日本外務省事務次官岡野正敬時，表示近日中國駐日使館接到大量來自日本的騷擾電話，對使館正常運作造成嚴重干擾。中方敦促日方依法處置，保障使館及中國在日機構、企業、公民和來日中國遊客的人身安全。
據官媒《中國日報網》報道，一名駐日使館工作人員稱，日本8月24日啟動福島核污水排海後，駐日大使館的電話、甚至是部分館員個人手機，都接到大量日本當地打來的騷擾電話。一些人在電話中情緒激動，用詞極具攻擊性。另外，使館也收到內容十分激進的傳真信件。
日本外務省：有大量來自中國的騷擾電話
該工作人員稱，還有部分右翼反中勢力到駐日使館大門前滋擾鬧事，影響辦公秩序。對此，使館已強烈要求日本政府及警方採取措施予以應對。使館也再次提醒在日中國公民及企業注意自身安全，使館會盡全力維護大家的人身安全和合法權益。
除了中國駐日使館指控遭到日本民眾騷擾，日本外務省此前也表示，自從啟動核處理水排海計劃後，有大量來自中國的騷擾電話打到日本的政府部門、企業與餐廳，甚至發現有疑似中國網友號召民眾集體打騷擾電話，日本外務省事務次官岡野正敬對此向吳江浩表示嚴正抗議。
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日本福島核污水 港府管制措施。（am730製圖）
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