福島核污水｜借哥斯拉嘲諷 中國官媒發動宣傳攻勢 社交平台湧現假資訊(有片)

日本開始排放福島核污水入海，中國社交網隨之湧現大量假資訊，其中一些帖文宣傳缺乏科學論據支持的謬論。
儘管日本排放經處理的核污水，已獲國際原子能機構(IAEA)確認為安全，但在鄰國仍引發眾怒。中國官媒中國新聞網不僅拿日本經典動畫電影虛構怪獸「哥斯拉」(Godzilla)來比喻，還宣傳一首抨擊日本污染太平洋的創作歌曲。中國魚販則面臨排山倒海的評論，質疑他們所售海產的安全性。
福島核污水｜中國官方發動宣傳戰
官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在個人微博帳號發文：「日本向海洋排放核污染水該不該反對？當然要反對！因為它在污染海洋，造成我們知道的和尚且不太清楚的長期風險。」
中國官員也加入宣傳。中國駐北愛總領事張美芳在社交平台X發布動畫影片，顯示哥斯拉被火焰包圍。
張美芳寫道：「日本將福島核污染水排放入海，意味正向全世界釋放哥斯拉，牠是日本自身核創傷的化身。」據悉，影片最早是新華社在X分享。
福島核污水｜假資訊廣傳
此外，有些不實呈現核分裂產物滲入太平洋的動畫影片也在中國網絡廣泛流傳。其中一段在數億追蹤者的社交媒體帳號間廣傳的動畫片，顯示太平洋上有幾道源自日本東部的深紫色和紅色痕跡。
實際上，影片源自德國基爾亥姆霍茲海洋研究中心(GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel) 2012年一項研究，是2011年福島核災後模擬銫在太平洋的長期擴散情況。
官媒中國環球電視網(CGTN)亦製作一段配上音樂的嘲諷影片，稱日本將「污水和毒魚」倒入海洋。
By discharging #Fukushima nuclear-contaminated water into the sea, Japan is unleashing "Godzilla", the embodiment of its own nuclear trauma, to the world. (An #AIGC video) pic.twitter.com/6oxmmJ46z6— Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) August 27, 2023
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