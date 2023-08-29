福島核污水｜借哥斯拉嘲諷 中國官媒發動宣傳攻勢 社交平台湧現假資訊(有片)

儘管日本排放經處理的核污水，已獲國際原子能機構(IAEA)確認為安全，但在鄰國仍引發眾怒。中國官媒中國新聞網不僅拿日本經典動畫電影虛構怪獸「哥斯拉」(Godzilla)來比喻，還宣傳一首抨擊日本污染太平洋的創作歌曲。中國魚販則面臨排山倒海的評論，質疑他們所售海產的安全性。

日本開始排放福島核污水入海，中國社交網隨之湧現大量假資訊，其中一些帖文宣傳缺乏科學論據支持的謬論。

福島核污水｜中國官方發動宣傳戰

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在個人微博帳號發文：「日本向海洋排放核污染水該不該反對？當然要反對！因為它在污染海洋，造成我們知道的和尚且不太清楚的長期風險。」

中國官員也加入宣傳。中國駐北愛總領事張美芳在社交平台X發布動畫影片，顯示哥斯拉被火焰包圍。

張美芳寫道：「日本將福島核污染水排放入海，意味正向全世界釋放哥斯拉，牠是日本自身核創傷的化身。」據悉，影片最早是新華社在X分享。