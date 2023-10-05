福島核污水｜內地全面禁止日本水產 農林水產大臣宮下一郎赴馬來西亞推銷扇貝

日本排放福島核污水引起外界關注日本海產安全問題，香港禁止日本10個都縣的水產品進口，內地則全面禁止。日本為水產尋求其他市場，包括在東南亞擴大銷路，以彌補中國市場的損失，農林水產大臣宮下一郎到訪了馬來西亞，周三在當地Donki店，與大馬名模謝麗萍一起推廣日本水產並主持扇貝試食活動，兩人除了親嘗扇貝(帆立貝)，還派發宮城縣石卷市出產的扇貝給顧客試食。宮下不忘向顧客宣傳日本水產的安全，還一邊說「這很好吃，請品嘗一下」，一邊向顧客分發刺身和壽司。
宮下稱，過去年5年日本向馬來西亞輸出的水產和食品總金額增加3倍，他感謝馬來西亞民眾購買和品嚐日本食品。宮下指出，日本8月出口到馬來西亞的水產品較去年同期下降19%，但部分產品有增加，例如黃鰤魚較去年同期增加了84%，急凍扇貝亦上升41%，「我們不認為處理水(核污水)的排放有帶來影響」。
福島核污水｜馬來西亞官員：基於科證明不禁止日本進口海產
雖然馬來西亞加強監管日本進口食品，但並未禁止進口。馬來西亞農業及糧食安全部副部長陳泓縑說，政府不禁止從日本進口的海產，是基於科學與科學證明的決定。他周三晚應邀出席「馬來西亞日本海鮮品嘗活動」，品嘗了來自北海道的扇貝、青森縣的海參和宮崎縣的黃尾魚(鰤魚)等刺身和壽司後向記者說：「沒有甚麼好擔心的，有時人情緒上有反應，有些人有合理的懷疑也沒有錯，大家都有自己的選擇。」他指出，衛生部對日本進口海鮮食品的監督已提高至第四級嚴格檢測，以確保來自日本的海鮮符合標準。