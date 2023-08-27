福島核污水｜內地網售大量「防輻射」產品如「碘鉀片」無用更反而有害？

內地傳媒指，在網購平台搜尋「抗核輻射」、「核輻射藥」等，就可搜出一些宣稱「防輻特」的產品，當中以「碘鉀片」最暢銷。據報產品廣告不斷宣稱「碘化鉀是一種鉀的化合物，在核輻射事故中常被用作防輻射劑」，又宣稱「它可以幫助保護甲狀腺免受放射性碘的影響」「可以幫助防止放射性碘在甲狀腺中積累，從而減少輻射的危害」、「輻射常備」。據報有店家接受查詢時，還振振有詞的說有關產品沒有副作用、最快28天起效。

防輻射產品｜擅服「碘化鉀」恐致甲狀腺功能紊亂

然而這些廣告及店家的宣稱，並沒有事實根據。內媒引述四川省人民醫院藥學部主任藥師楊勇稱，「碘化鉀」藥品並無「防輻射」作用。他警告擅自服用碘化鉀，會導致甲狀腺功能紊亂，並導致口腔及喉嚨灼熱、胃部不適及劇烈頭痛，甚至導致高鉀血症，出現神志模糊、手及腳部麻木刺痛及下肢沉重無力等情況。楊強調「碘化鉀」是治療藥物，並非保健品。據報亦有部分宣稱售賣「碘化鉀」的店家，賣的其實只是一般膳食補充劑，碘鉀含量很低。

「碘化鉀」真正作用不包括「防輻射」

楊勇表示，「碘化鉀」藥物真正作用，主要是「地方性甲狀腺腫」(俗稱大頸泡)的預防與治療、「甲狀腺功能亢進症」的手術前準備，以及「甲狀腺亢進危象」(甲狀腺毒症病情極度增加、危及生命的嚴重並發症)的緊急處理。至於網傳提前攝入「碘化鉀」，可減少對放射性碘的攝入，楊勇指此說法也不成立，強調在「碘化鉀」對於「防輻射」而言，「基本沒有甚麼用」。